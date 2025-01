Ma-Zone, a Gazzada Schianno la prima fitness boutique della provincia di Varese

Ma-Zone, la prima fitness boutique della provincia di Varese, è a Gazzada Schianno in via Morazzone 19, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, all’interno di uno spazio di oltre 100 metri quadrati sempre pulito e ordinato, dove trovano posto attrezzature sportive di ultima generazione e spazi per l’allenamento a corpo libero.

Una fitness boutique si differenzia dalla palestra tradizionale perché offre un ambiente più intimo ed esclusivo, permettendo alla persona di vivere il suo allenamento in tutta tranquillità, avendo a disposizione la sua ora di allenamento in totale esclusività.

Il percorso di allenamento è totalmente personalizzato e nulla è lasciato al caso, con un monitoraggio dei progressi costante e l’affiancamento di un nutrizionista in fase di avviamento.

L’arredamento e l’atmosfera sono curati e puliti, per creare un ambiente motivante e accogliente. L’obiettivo primario è fornire una soluzione mirata e su misura per le esigenze dei clienti, promuovendo un approccio olistico al benessere che va oltre il semplice esercizio fisico.

Esclusività, privacy, pulizia e attenzione al cliente sono gli elementi che caratterizzano Ma-Zone, l’ambiente perfetto dove allenarsi e scaricare lo stress.

Ma-Zone è aperta da lunedì a sabato dalle 6 alle 21.