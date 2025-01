“Maggioranza spaccata”, il sindaco Cavalluzzi ammette la crisi che ha minato l’amministrazione di Arcisate

Amareggiato, dispiaciuto, di sicuro non sorpreso. Gianluca Cavalluzzi, primo cittadino di Arcisate, con la consueta cortesia non si nega alle domande ma vuole prendersi il tempo per riflettere. Tra qualche giorno risponderà pubblicamente alle accuse dei nove consiglieri (quattro di minoranza e cinque di maggioranza) che oggi, rassegnando le dimissioni, hanno fatto cadere il consiglio comunale e dunque la sua amministrazione.

«A caldo preferisco non commentare – dice Cavalluzzi – Di sicuro mi sono trovato davanti a una maggioranza spaccata. Grossi dissapori e toni accesi hanno caratterizzato le ultime riunioni di maggioranza e questo era un esito che si poteva ipotizzare. Tra qualche giorno con un comunicato darò la mia visione della vicenda, ma il dato di fatto è che la maggioranza non c’era più».

Resta l’amarezza di dover lasciare a soli sette mesi dall’inizio del suo secondo mandato, dopo elezioni vinte in giugno con il 60% dei voti contro un avversario, Maurizio Montalbetti, che in moltissimi davano in vantaggio. «Sono molto dispiaciuto per i cittadini di Arcisate che devo però ringraziare per questi cinque anni e mezzo bellissimi, anche se non sono mancate le difficoltà. Ringrazio anche tutte le associazioni del paese che in questi anni hanno collaborato con me. C’erano ancora tante cose da fare e avevamo il tempo per farle ma è andata così».

Nei prossimi giorni verrà nominato il Commissario prefettizio che gestirà l’ordinaria amministrazione della macchina comunale e condurrà il paese verso nuove elezioni.