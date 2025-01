Maxi sequestro dei carabinieri di Busto di oltre 34 chili di cocaina: arrestato 28enne a Novara

Oltre 34 chili di cocaina sequestrati e un arresto: è questo il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, che ha portato in carcere un cittadino albanese di 28 anni, residente a Novara.

L’indagine, scaturita da un’attività informativa, ha permesso agli investigatori di individuare e pedinare l’uomo, sospettato di detenere un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Durante il controllo del veicolo, i militari hanno rinvenuto 10 panetti di cocaina, nascosti in doppifondi ricavati nel bagagliaio e nell’abitacolo.

Ma il ritrovamento più cospicuo è avvenuto durante la perquisizione domiciliare a Novara, dove sono stati scoperti altri 20 panetti della stessa sostanza, per un totale di 34,566 chili. Sono stati sequestrati anche oltre 5mila euro in contanti, telefoni cellulari, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Il 28enne è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Busto Arsizio.