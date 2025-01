Muore a 27 anni schiacciato da una rotoballa di fieno in un’azienda agricola di Mantova

Schiacciato da una rotoballa di fieno che lo ha travolto non lasciandogli scampo: ha perso così la vita un uomo di 27 anni che lavorava in un’azienda agricola del Mantovano a Marcaria. Da fonti sanitarie si apprende che il fatto è da inquadrarsi come infortunio sul lavoro con esito mortale.

L’allarme è scattato intorno alle 8 di venerdì quando una richiesta di soccorso sanitario urgente è arrivata alla centrale operativa di Soreu Pianura per un uomo schiacciato da una pesante “rotoballa“ (possono arrivare a pesare quintali, immagine di repertorio) in via Molino, nei pressi di un’azienda agricola nella località di campagna ad alcuni chilometri ad Ovest di Mantova.

Inutili i soccorsi dei due mezzi sanitari: il decesso dell’uomo è stato constatato sul posto, dove hanno operato i carabinieri della Compagnia di Viadana e i funzionari del dipartimento prevenzione e sicurezza sul lavoro della Ats Val Padana.

Con l’infortunio di venerdì salgono già ad 8 i morti sul lavoro da inizio 2025 secondo il report del registro regionale di Regione Lombardia. L’ultimo in ordine di tempo è stato il decesso a Vimercate, sempre in ambito agricolo, il 25 gennaio scorso. Gli altri decessi sono stati in ambito edilizio e nel settore della metalmeccanica.