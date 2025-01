Non solo hummus. Gli influencer da seguire per ricette creative e più “veg”

Ridurre le emissioni di CO₂, il consumo di acqua e di suolo e lo sfruttamento negli allevamenti intensivi. Questi sono solo alcuni dei vantaggi che potremmo trarre da una dieta maggiormente basata sui vegetali, e sono i più giovani i più sensibili rispetto a questi temi. Secondo un’indagine del WWF, Italia e Germania sono prime in UE per numero di persone che dichiarano di mangiare meno carne rispetto al passato (ben il 59%) e dalla stessa indagine risulta che le motivazioni di questa scelta sono diverse: il 47% lo fa per la salute, il 29% per il benessere degli animali e il 26% per l’ambiente.

Un fenomeno che non riguarda soltanto le persone vegetariane o vegane ma che punta a coinvolgere una platea sempre più vasta, intenzionata ad aggiungere più frutta e verdura nella propria alimentazione e vede nei social un motore importante del cambiamento. I creator sulle piattaforme digitali attirano e coinvolgono un numero sempre maggiore di persone verso questo mondo. Per creare i loro contenuti, adottano diversi approcci: c’è chi propone ricette vegetali colorate, semplici e veloci; chi fa divulgazione scientifica; chi ne parla in modo naturale, contribuendo a normalizzare questa scelta alimentare. Abbiamo inserito in questo articolo alcuni profili interessanti (su Instagram e TikTok se ne possono trovare moltissimi) per chi vorrebbe integrare maggiormente la componente vegetale nella sua alimentazione.

Scegliere con consapevolezza

Se vi state chiedendo dove trovare informazioni più chiare su questo tipo di alimentazione, il profilo di @silviagoggi è un buon punto di partenza. Con 266 mila follower su Instagram, la dottoressa Silvia Goggi, nutrizionista con un master in Alimentazione e Dietetica vegetariana, crea contenuti su come seguire una dieta ben bilanciata e completa, anche se esclusivamente vegetale.

Sulla sua stessa linea, dedicata alla divulgazione segnaliamo anche @rebeccagennari.dietista, @la_nutrizionista_vegetale e @marcobianchioff

Un mare di ricette: gli influencer della cucina vegetale

Per trovare idee di ricette, è possibile ispirarsi ai numerosi creator che propongono piatti semplici, gustosi e adatti alla quotidianità. Ecco alcuni profili di riferimento:

@cucinabotanica – Creato da Carlotta Perego (1,2 milioni di follower), è stato uno dei primi account di cucina veg. Propone ricette colorate, sfiziose e facili da riprodurre.

– Creato da Carlotta Perego (1,2 milioni di follower), è stato uno dei primi account di cucina veg. Propone ricette colorate, sfiziose e facili da riprodurre. @di.pazza – Gestito da Luca e Riccardo, due creator che con simpatia condividono ricette creative.

– Gestito da Luca e Riccardo, due creator che con simpatia condividono ricette creative. @cucinaverza, @mrs.veggy, @andreacapodanno, @littleveganwitch – Altri profili che offrono spunti interessanti per un’alimentazione più vegetale.

Allargando lo sguardo a livello internazionale:

@fitgreenmind – Influencer tedesca tra le più seguite in Germania.

– Influencer tedesca tra le più seguite in Germania. @dr.vegan – TikToker originario dell’Afghanistan, molto popolare online.

Per idee su pranzi sostenibili da portare al lavoro o all’università:

@una_vegana_fuorisede

@schiscettaveg

Altri progetti veg per avvicinarsi a questo mondo

Veganuary è la più grande iniziativa per la diffusione di un’alimentazione vegetale. Ogni anno coinvolge persone e aziende in tutto il mondo, invitando a provare una dieta plant-based per tutto il mese di gennaio. È un modo efficace e divertente per scoprire un’alimentazione più sostenibile e sfatare falsi miti sulla dieta veg.

è la più grande iniziativa per la diffusione di un’alimentazione vegetale. Ogni anno coinvolge persone e aziende in tutto il mondo, invitando a provare una dieta plant-based per tutto il mese di gennaio. È un modo efficace e divertente per scoprire un’alimentazione più sostenibile e sfatare falsi miti sulla dieta veg. Food for Future è la nuova campagna del WWF dedicata al cibo. Il suo obiettivo è trasformare il sistema alimentare, dalla produzione al consumo, per renderlo più sano e sostenibile, rispettando i limiti del pianeta senza compromettere le necessità umane.

Image by Marcel Gnauk from Pixabay