Nuovo consiglio direttivo per Noi x Rescaldina. Francesca Biasutti eletta presidente

Nuovo consiglio direttivo per Noi x Rescaldina. Le elezioni dei giorni scorsi hanno individuato in Francesca Biasutti, consigliera comunale e volto noto nel mondo della scuola, dove è stata rappresentate in consiglio di istituto, e in quello dello sport, che la vede dirigente dell’ASD Bulls Rescaldina, la nuova presidente dell’associazione. Ad affiancarla come vicepresidente sarà Valentina Farnedi, attiva nel mondo del Palio e già componente della Consulta Cultura, mentre come segretario è stato scelto Emanuele Colombo, consigliere comunale a sua volta attivo nel mondo del Palio e nello sport con la Pallacanestro Rescaldina.

Il nuovo direttivo, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni, è pronto a lavorare per la mission dell’associazione, in primis per l’organizzazione di iniziative culturali e del tempo libero – anche in collaborazione con altre realtà -, per la promozione di una cultura ambientale ed ecologica «volta a tutelare e valorizzare i beni» e allo sviluppo di occasioni ed opportunità di volontariato ed inclusione sociale.

«Noi x anche in questa occasione ha saputo restare al passo coi tempi con un rinnovo completo di tutto il direttivo che riflette la storia e il percorso intrapreso dall’associazione – spiegano da Noi x -. Dopo la fondazione nel 2013 e la prima presidenza di Gianluca Crugnola, una volta creato e consolidato il progetto, che si è concretizzato con l’evento estivo “Facciamo Eco”, oggi diventato “EcoSporTIamo”, con i cicli culturali e con una presenza costante nella vita amministrativa del paese, la presidenza è stata assunta da Celina Rujan. Celina, a cui vanno i ringraziamenti di tutta l’associazione per la guida durata ben nove anni, ha portato una nuova visione all’insegna dei giovani, dell’inclusione e delle pari opportunità. Oggi, con gli incarichi assunti da diversi componenti del direttivo uscente, “Noi x” cambia

volto ed esprime un consiglio fortemente rappresentativo del tessuto sociale, culturale, sportivo e aggregativo di Rescaldina».