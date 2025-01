“Piccole cose come queste” al cineforum delle Arti di Gallarate

Al Cineforum alle Arti di Gallarate giovedì 30 gennaio è in programmazione “Piccole cose come queste” di Tim Mielants con Cillian Murphy e Emily Watson. Come al solito il film è in doppia proiezione pomeridiana e serale.

Siamo in Irlanda nel 1985. Il taciturno Bill Furlong (Cillian Murphy) è un commerciante di carbone e un padre di famiglia. Per tutta la vita, si è dedicato con dedizione al lavoro, alla moglie Eileen (Eileen Walsh) e alle loro cinque figlie. La sua infanzia, tuttavia, racchiude dolorosi ricordi sepolti dal tempo. Quando, per caso, Bill scoprirà un terribile segreto nascosto nel convento locale, diretto dalla perfida Suor Mary (Emily Watson), i fantasmi dell’infanzia torneranno prepotentemente a galla. Capirà che il tempo per tacere e nascondere la testa sotto alla sabbia è finito e deciderà di sfidare il silenzio di un’intera comunità.

Il film racconta l’orrore realmente vissuto da tante giovani donne nelle cosiddette Case Magdalene: collegi di suore di Maddalena per ragazze bisognose – a detta della società – di espiare i propri peccati. Tra le mura di quegli edifici, si consumavano gravi episodi di soprusi, coperti troppo a lungo dall’omertà.