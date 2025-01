Rapina sul treno denunciata a Parabiago, per De Corato sono “necessari i militari di “Stazioni Sicure” sui convogli”

«Le forze di “Stazioni Sicure” oltre a presidiare nelle stazioni dovrebbero poter monitorare anche i treni, per contrastare le frequenti rapine e aggressioni, specialmente in Lombardia» Così è intervenuto Riccardo De Corato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e degrado delle periferie italiane in merito alla rapina avvenuta martedì 14 gennaio. In questo caso la vittima minacciata con un cacciavite è stata derubata di una collanina d’oro ed ha denunciato i fatti ai carabinieri della Stazione di Parabiago. Secondo De Corato per garantire la sicurezza sui convogli i militari della Caserma Santa Barbara dovrebbero salire sui treni come deterrente per proteggere gli utenti. «A bordo dei treni di tutta Italia, soprattutto in Lombardia, sono troppe le rapine, aggressioni e violenze che negli ultimi anni si susseguono. Le donne e gli uomini di “Stazioni Sicure” stanno facendo un ottimo lavoro, sotto le direttive del Viminale. Queste Forze di Polizia, oltre che negli scali ferroviari, andrebbero utilizzati anche sui treni per contrastare l’elevato numero di reati che puntualmente vengono denunciati. Quantomeno, quei soldati che nella sola Caserma Santa Barbara di piazzale Perrucchetti a Milano ne abbiamo in abbondanza, servirebbero da deterrente al fine di prevenire queste sgradevoli situazioni e tutelerebbero gli utenti. Spero che nelle indagini che sta conducendo l’Arma dei Carabinieri, i responsabili vengano rintracciati e arrestati».