Rescaldina premia atleti, squadre e allenatori con le benemerenze sportive

Rescaldina torna a premiare le “sue” eccellenze sportive, quelle che troppo spesso, magari, nemmeno sono conosciute dai cittadini in un paese che invece ha un panorama sportivo di tutto rispetto, composto complessivamente da una trentina di società sportive.

La consegna delle benemerenze è «un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale per dare un piccolo riconoscimento alle tante eccellenze che abbiamo sul nostro territorio – come sottolinea il vicesindaco e assessore alla partita Gianluca Crugnola -, ma di cui spesso non siamo a conoscenza o di cui ci dimentichiamo. Eccellenze che riflettono qualche volta risultati ottenuti sul campo, altre volte vere e proprie storie ed esempi dentro e fuori dal campo. Le benemerenze sono state assegnate su proposta delle associazioni dopo il vaglio di una commissione composta dall’assessore allo Sport, dalla responsabile dell’Area Servizi alla Persona Claudia Pigorini e dal presidente della Consulta Sport Alberto Rossetti, e spaziano tra atleti, squadre, dirigenti e categorie speciali, a dimostrazione di una pluralità di componenti sportive che rendono possibile non solo fare sport, ma includere e creare un tessuto sociale che si arricchisce tramite significativi percorsi di formazione personale e sportiva, che queste benemerenze pubbliche fanno emergere e valorizzano».

I premiati

Quattro i premiati nella categoria “Atleti di società rescaldinesi vincitori di competizioni”: Alessandra Metta dell’ASD Bulls Rescaldina, medaglia d’argento ai campionati europei di softball a Praga con accesso alla coppa del mondo under 15 del 2025 nonché selezionata per le qualificazioni con la rappresentativa lombarda alla Junior League Softball in Cechia; Samuele Marrone del Karate Club Rescaldina Arluno, medaglia d’oro agli European Karate Club e al 16° International Championship Karate; Gabriele Andreone del Karate Club Rescaldina Arluno, medaglia d’oro al 16° International Championship Karate; Mohamed El Ghazaoui della Pallacanestro Rescaldina, che al suo secondo anno di sport è risultato il miglior marcatore Under 14 della Uisp Varese con ben 529 punti in 20 partite.

Quattro riconoscimenti anche per la categoria “Atleti di società rescaldinesi vincitori nella vita”, che premia i traguardi raggiunti, gli esempi da seguire e i risultati di crescita personale: Mattia Cammarota del Karate Team Pantere, che «in un solo anno ha superato le proprie difficoltà in un percorso di crescita e determinazione»; Danilo Ceneri del Karate Team Pantere, che, «timido e riservati nella quotidianità, ha espresso sul tatami la propria energia e la capacità di ascoltare e mettersi al servizio degli altri»; Jacopo Monti del Karate Team Pantere, «soprannominato “Il capitano” in uno sport individuale proprio in quanto esempio per tutti», classificatosi peraltro al secondo posto al campionato Karate Insubria; Giulia Magnani dell’ASD Skating Rescaldina, «per la sua capacità di confrontarsi con gli altri ad un pari livello raggiunto grazie alla sua forza, volontà e al suo grande sorriso».

Tra gli “Atleti rescaldinesi in società non rescaldinesi”, infine, ha ricevuto la benemerenza Antonio Trovisi degli Arcieri del Sole di Solaro, già campione del mondo nell’anno precedente, che si è confermato in Austria campione europeo di tiro con l’arco nella categoria “Arco storico seniores”. Tre invece le squadre premiate: l’Under 15 Baseball dell’ASD Bulls Rescaldina, che ha ottenuto il secondo posto al campionato regionale Under 15 classificandosi poi tra le migliori 16 squadre italiane ai campionati nazionali; l’Under 12 della G.A.R. Pallavolo Rescaldina ASD, vincitrice del campionato invernale provinciale PGS Varese, arrivata ai quarti di finale al campionato regionale PGS Lombardia e vincitrice del campionato primaverile PGS Varese; l’Under 13 femminile della Pallacanestro Rescaldina, che ha segnato l’esordio assoluto per una squadra femminile di basket.

Benemerenza sportiva anche per Fernando Landonio tra gli allenatori, già insignito, tra gli altri riconoscimenti, della Stella d’oro nel 2022, presidente Fipsas e dirigente nazionale, che nel 2024 si è aggiudicato tre medaglie d’oro ai Mondiali di pesca con la Nazionale Italiana Master Femminile, la squadra disabili e la squadra veterani. Tre premiati, infine, nella categoria speciale “Binomio Uomo-Cane”: Alessandro De Gasperini con Creed (Brunello the Tiger), che ha trionfato ai Campionati di Monaco ed è diventato campione internazionale con i titoli acquisiti in Italia e Croazia; Emanuele Cigardi con Maze (McLaren Senna), vincitore nella Categoria Giovani ai Campionati di Monaco e al Dog Show di Zagabria; Davide Cigardi con Zeus (lo straordinario Nevada Blu di Cambiano), vincitore del Dog Show di Ginevra e nella Categoria giovani ai Campionati Monaco e in Slovenia, che ha trionfato a Monaco anche nella Categoria Libera con un secondo cane Double (Bumblebee My Lovely Valentine).