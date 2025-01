Riaperta la palestra del Dalla Chiesa di Sesto Calende, il sindaco: “Abbiamo collaborato come una comunità”

Taglio del nastro per la fine dei lavori e la conseguente “riconsegna” della palestra del Dalla Chiesa di Sesto Calende.

Con una breve cerimonia, nella mattina di venerdì 17 gennaio, l’edificio che ospita più di 1500 studenti e molte associazioni sportive del territorio è stato infatti nuovamente riaperto a distanza di più di un anno. Era l’ottobre 2023 quando fu dichiarata l’inagibilità della palestra, una chiusura principalmente dovuta a problematiche come la sollevazione del parquet causata dalle infiltrazioni.

I lavori per il rifacimento del fondo erano iniziati nell’ultima settimana di dicembre in seguito una serrata fase di dialogo tra l’ente cittadino, quello provinciale e l’Istituto Superiore, che comprende anche un liceo sportivo. Pochi giorno dopo l’avvio dei lavori, sempre a dicembre 2024, il Comune ha poi annunciato per il plesso scolastico di via San Donato un piano dal valore di 2,4 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, tra cui una tensostruttura, campo da beach volley e un sintetico da calcio a cinque.

«Oggi siamo riuniti, Istituzioni, Comune, Scuola, Provincia, a festeggiare un traguardo che è il risultato di una battaglia che abbiamo combattuto uno a fianco all’altro – ha commentato prima del taglio il sindaco Giordani, rivolgendosi agli studenti che hanno riempito le gradinate della palestra -. È stato un percorso non facile, lungo e con tanti ostacoli, soprattutto burocratici, ma nel momento in cui abbiamo unito le forze, in una vera e propria alleanza, abbiamo fatto squadra e collaborato come una comunità, i risultati sono arrivati: ridare alla scuola, finalmente, a voi studenti la vostra palestra, restituendola anche al territorio, alle associazioni sportive».

Insieme al primo cittadino sono intervenuti anche gli assessori Ponti e D’Agaro, il dirigente scolastico Rino Marotto, il responsabile dei servizi di Provincia di Varese Giovanni Belloni, l’architetto Jacopo Rossi, oltre alla presenza dei rappresentati dei gruppi d’opposizione in consiglio comunale Favaron e Limbiati e del gruppo di docenti di educazione fisica che nel settembre del 2024 si recò davanti alla sede della Provincia a Villa Recalcati.

«Quando, insieme, abbiamo fatto sentire la nostra voce – conclude Giordani -, noi con incontri assidui in Provincia e la nostra richiesta d’aiuto, voi allo stesso modo dando visibilità al problema con manifestazioni pubbliche, la Provincia – che ringrazio – ci ha dato ascolto e gli ultimi ostacoli sono stati superati, non solo. Tutto questo ha portato i suoi frutti. Da parte mia dico “grazie a tutti”, ma in particolare voi studenti che siete stati la motivazione che ci ha spinto a non arrenderci».