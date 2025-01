Schiacciato dal furgoncino della raccolta rifiuti a Cocquio Trevisago

Infortunio sul lavoro questa mattina, martedì, a Cocquio Trevisago dove un uomo è rimasto schiacciato dal furgone per la raccolta dei rifiuti. Il fatto è successo in contrada San Bernardo, una via particolarmente ripida che collega le due frazioni montane, quella di di Caldana, con di Cerro.

La chiamata di Soccorso è arrivata al 112 intorno alle 10 e parlava di una persona investita. Sul posto sono arrivati soccorritori coordinati dalla centrale operativa del 118 con un’ambulanza e un elicottero sanitario atterrato a Gemonio; velivolo sul quale, una volta stabilizzato, il paziente è stato trasportato in codice giallo.

L’uomo, 29 anni, addetto alla raccolta rifiuti, ha lamentato traumi al bacino dovuti allo schiacciamento causato dal furgoncino. Sul posto erano presenti gli agenti della polizia locale di Cocquio Trevisago. Una prima dinamica riguarderebbe il malfunzionamento, o un difetto di attivazione, del freno di stazionamento. L’uomo sarebbe sceso dal furgoncino che poi, vista la pendenza della strada lo avrebbe schiacciato durante le attività di raccolta dei rifiuti. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como.