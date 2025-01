SciTech 2025, la ricerca aerospaziale italiana protagonista al forum di Orlando

Si è concluso venerdì scorso 10 gennaio il forum di ricerca aerospaziale SciTech 2025, organizzato annualmente dall’Istituto Americano di Aeronautica e Astronautica.

Questa edizione si è tenuta ad Orlando, in Florida, con la partecipazione di non pochi ricercatori provenienti dalle università italiane.

Nelle brevi interviste che vengono qui proposte e che sono state realizzate con il determinante supporto tecnico dello staff di SciTech, sono stati coinvolti alcuni giovani ricercatori e professori di discipline propulsive, provenienti dai tre principali atenei italiani operanti in questo settore.

Si è in questo modo detto qualcosa sulle attività di ricerca aerospaziale italiana che sono state presentate in questi giorni negli USA.

Sono quindi stati intervistati:

Federico Ghioldi – assistente di Fluidodinamica Computazionale presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano.

Alessandro Finazzi – ricercatore PhD in problematiche di “deorbiting” presso il DAER del Politecnico di Milano.

Filippo Masseni – assistente di Propulsione Aerospaziale presso il Politecnico di Torino.

Paolo Zolla – ricercatore PhD in instabilità di combustione e propulsione ibrida dell’Università La Sapienza di Roma.