“Sono rimasto senza medico di famiglia”: la lettera protesta di un paziente di Mornago ottiene risposta

Il racconto del paziente di Mornago rimasto senza medico di medicina generale dal primo gennaio scorso ha ottenuto una prima soluzione. L’Asst Sette Laghi con una nota annuncia che lo stesso medico proseguirà a seguire i suoi pazienti in attesa che si trovi un nuovo riferimento:

«Il Medico di Medicina Generale di cui nella lettera si riferisce il pensionamento si è reso disponibile a continuare il servizio per i suoi stessi pazienti con incarico di assistenza medica temporanea di 10 ore settimanali nell’ambulatorio di Daverio. il servizio dedicato al coordinamento delle Cure Primarie di ASST Sette Laghi ha così potuto formalizzare questa disponibilità e garantire la continuità del servizio fino alla prima metà di febbraio, informandone il Sindaco di Gazzada.

Parallelamente, si sta operando per dare continuità al servizio anche per i mesi successivi.

Come ricordato dalla stessa redazione di Varesenews, lo strumento più comodo per procedere alla scelta del Medico di famiglia è il Fascicolo Sanitario Elettronico. ASST Sette Laghi ha anche messo a disposizione la piattaforma SIOC, proprio per evitare accessi e attese agli sportelli».