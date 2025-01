Il mio medico di base è andato in pensione e devo cercarmi da solo un nuovo curante

Buongiorno

Scrivo per segnalare una condizione che a mio avviso merita la dovuta attenzione visto che riguarda un Servizio fondamentare come quello del Medico di Base

Stamattina ho avuto l’amara sorpresa di scoprire che il Medico di famiglia assegnato a me e al mio nucleo familiare (4 persone in totale) è andato in pensione al 31 Dicembre 2024.

La modalità di questa scoperta è il primo elemento che lascia spazio ad “ampi margini di miglioramento”, in quanto avvenuta dopo essermi recato in ambulatorio agli orari previsti per trovarci esclusivamente un cartello (datato 10 Ottobre 2024) nel quale il Dottore annunciava che sarebbe andato in pensione con la fine dell’anno 2024 e che non era in grado di suggerire nessun sostituto. Avremmo dovuto bensì noi assistiti provvedere a trovare un medico in sostituzione. Non avendo in casa fatto ricorso al medico negli ultimi 3 mesi eravamo del tutto ignari della cosa.

Ho provveduto quindi a recarmi a Gazzada presso la Sede della ASST Sette Laghi dove mi è stato detto che la ASST stessa non è in grado (!) di riassegnare gli assistiti ad altri medici e che l’incombenza ricade sugli assistiti stessi. La signora allo sportello ci ha quindi suggerito di ricercare personalmente un medico disposto ad accettare pazienti oltre il limite massimo previsto dalla normativa, fornendoci apposita modulistica che allego.

Tutto questo dopo circa 2 ore di attesa in coda, visto che il cosiddetto servizio al Pubblico era costituito da un solo Sportello aperto.

A questo proposito Vi prego di notare che, nel modulo di richiesta di scelta in deroga che ci è stato fornito non esiste una casistica del tipo “Medico precedente pensionato”, magari perchè l’incombenza non dovrebbe essere a carico dell’assistito, e quindi la compilazione sarà incompleta per forza, e che nella seconda pagina è prevista una azione di approvazione da parte del funzionario ASST (Il cosiddetto Operatore Delegato a livello distrettuale di ASST) che potrebbe inficiare, con parere sfavorevole, una ricerca che già si preannuncia problematica, visto che immagino che se ci fossero medici disponibili non saremmo in queste condizioni.

Nel frattempo, per ogni necessità dovremo rivolgerci alla guardia medica di Gazzada (!), con le complicazioni del caso.

Ad esempio quella di non poter avere certificazioni per più giorni in caso di malattia ma di dover fisicamente recarsi ogni giorno in ambulatorio per ottenere la certificazione per le 24 ore successive.

Viene facile immaginarsi quale possa essere il disagio per persone anziane, cagionevoli e con difficoltà di spostamento su distanze non brevissime.

Ad esempio la mia famiglia ed io viviamo a Mornago e sono circa 8 km di distanza per la ASST di Gazzada, riferimento più vicino per lo scopo visto che nel frattempo è stato anche chiuso lo sportello ASST di Azzate.

Tutto questo in una Regione che fa dell’Eccellenza Sanitaria un vanto, e che invece non è evidentemente in grado, a livello territoriale, di assicurare quel servizio di base per il quale i cittadini pagano una quota parte delle proprie imposte dirette e che, in forma generale, è sancito dalla Costituzione della Repubblica all’articolo 32.

Ah, dimenticavo, il Medico pensionato è ancora nell’elenco in bacheca ASS.T tra i medici che esercitano…

Alessandro Baricci

Il tema del cambio medico rimane molto critico. Ricordiamo che il rilascio o il rinnovo dell’esenzione per reddito può essere richiesto o tramite il proprio fascicolo sanitario collegandosi al seguente link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ .

Esiste anche uno sportello on line : https://sioc.asst-settelaghi.it/SIOC/