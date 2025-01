Sos Malnate: aperte le candidature per il Servizio Civile Universale

Sos Malnate ha lanciato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, offrendo un’opportunità unica per vivere un anno ricco di esperienze formative e di grande valore umano.

Il progetto “Territorio dei Laghi”

Il progetto “Territorio dei Laghi” di Anpas Lombardia prevede l’impiego di otto volontari presso la sede di SOS Malnate. Questa iniziativa permette ai partecipanti di entrare in contatto con il mondo del volontariato e della sanità, acquisendo competenze utili sia a livello personale che professionale.

Cosa offre il Servizio Civile con SOS Malnate?

Formazione certificata: I volontari riceveranno un attestato di “Addetto ai trasporti sanitari” riconosciuto dalla Regione Lombardia.

Esperienze pratiche: I partecipanti saranno coinvolti in attività di trasporto sanitario, centralino e accompagnamento disabili, contribuendo concretamente al benessere della comunità.

Rimborso mensile: È previsto un contributo economico di 507,30€ al mese per un impegno di 25 ore settimanali.

Crescita personale e professionale: Un’esperienza che arricchisce il curriculum e apre nuove prospettive.

Dettagli e scadenze

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025, utilizzando la piattaforma domandaonline.serviziocivile.it, accessibile tramite SPID.

Requisiti principali:

Età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni);

Cittadinanza italiana, europea o extra-UE con regolare permesso di soggiorno;

Assenza di condanne penali rilevanti.

Un’esperienza che fa la differenza

«Il Servizio Civile è un’occasione straordinaria per mettersi al servizio degli altri e per scoprire le proprie potenzialità – sottolinea Massimo Pedrazzini, Presidente di SOS Malnate –. Invitiamo tutti i giovani interessati a candidarsi e a vivere con noi questa avventura umana e professionale unica».

Informazioni

Per maggiori dettagli sul progetto e sul processo di candidatura, è possibile contattare SOS Malnate ai seguenti recapiti:

Telefono: 0332 428555 (orari d’ufficio)

Email: info@sosmalnate.it

Indirizzo: Via Redipuglia 12, 21046 Malnate (VA)

Responsabile Servizio Civile: Marco Sarti

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ufficiale: https://sosmalnate.it/cercasi-giovani-servizio-civile/