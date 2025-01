Spedisce sette dipinti dall’Australia a Bisuschio, ma il pacco arriva vuoto

Lasciare il paese dove si è cresciuti e spostarsi dall’altre parte del mondo è una sfida importante, ma anche da molto lontano ci si può sentire vicini alle persone alle quali vogliamo bene, magari grazie a un regalo. È quello che ha fatto Fabiana, una lettrice di VareseNews, che il 13 novembre ha spedito un pacco con sette dipinti aborigeni dall’Australia a casa dei suoi genitori a Bisuschio. Pensieri di Natale dal costo di pochi euro ma da grande valore sentimentale destinati a parenti e amici.

L’imballaggio è arrivato in Italia nove giorni più tardi, dove è cominciato l’iter prima della dogana e poi delle Poste, finché la scatola non è giunta a destinazione giovedì 2 dicembre. Quando però i genitori di Fabiana hanno aperto l’involucro (dopo aver pagato 50 euro per la consegna), ecco la brutta sorpresa: i quadri spariti e all’interno solo i biglietti d’auguri scritti da Fabiana.

«Non potete capire la mia delusione – commenta Fabiana – verso un’Italia così bella e fantastica da fare invidia al mondo intero, ma così marcia e senza regole da renderla purtroppo invivibile. Non mi capacito di come qualcuno abbia pensato di rubare i disegni proprio sotto Natale, quando si dovrebbe essere più buoni e tutti sono pieni di buoni propositi».

«Vorrei che le foto dei dipinti venissero pubblicate – aggiunge la lettrice -, perché magari qualcuno si potrebbe mettere la mano sul cuore e riconsegnarli, oppure perché semplicemente è stato un errore e sono scivolati fuori da soli. Spero in un vostro aiuto, perché so che in Italia non siamo tutti così e che le persone buone ancora ci sono».