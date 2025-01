Storico traguardo per la Scacchistica Gallaratese: terzo posto al Trofeo Lombardia

Storico traguardo per la Scacchistica Gallaratese: domenica 12 gennaio 2025 si è concluso il Trofeo Lombardia 2024/2025 e l’Asd gallaratese ha ottenuto un risultato mai raggiunto prima, disputando la “final four” della competizione e piazzandosi, per la prima volta nella sua storia, terza assoluta (partendo come n. 9 del tabellone).

Persa di misura la semifinale contro la squadra di Accademia Old Boys di Milano, che ha poi vinto il trofeo, la Scacchistica Gallaratese ha vinto la finale 3°-4° posto contro il circolo Mimosa di Milano, classificandosi pertanto terza (qui la classifica finale).

Risultato importantissimo per il circolo scacchistico gallaratese, che è stato fondato nel 1920 e che rappresenta ormai da anni per la città di Gallarate una realtà sportiva ed umana consolidata ed in forte crescita, soprattutto negli ultimi anni post-Covid: record di 121 iscritti nel 2024.

Per informazione, a seguito di tale recente crescita, il circolo sta valutando varie proposte / opportunità per un eventuale cambio di sede sociale, che risulti maggiormente spaziosa e che possa permettere di migliorare lo svolgimento delle attività didattiche e ludiche.

Sito: www.scacchigallarate.it

Pagina Facebook: Club Scacchi Gallarate (ASD_Scacchistica_Gallaratese)

Pagina Instagram: ASD_Scacchistica_Gallaratese