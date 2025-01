A Varese un incontro in Prefettura sulle crisi aziendali

Il 14 gennaio scorso, presso la Sala Motta della Prefettura di Varese, si è tenuta una riunione cruciale per discutere la situazione di crisi che sta interessando alcune aziende chiave della provincia, tra cui Beko Europe, Meta System, MV Agusta e Ilma Plastica.

Convocato dal Prefetto Salvatore Pasquariello, all’incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali, sindacali e imprenditoriali per sviluppare strategie condivise per salvaguardare l’occupazione e rilanciare il territorio. Alla riunione erano presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, il vicesindaco del Comune di Varese, Ivana Perusin, e i sindaci di Gavirate, Biandronno, Mornago e Ternate. Accanto a loro, il presidente della Camera di Commercio, Mauro Vitiello, il responsabile delle relazioni industriali di Confindustria, Luca Piatti, e i rappresentanti delle principali sigle sindacali: Cgil, Cisl dei Laghi e Uil. Anche Assosomm, rappresentata dal presidente Rosario Rasizza, ha offerto il proprio contributo alla discussione.

UN TAVOLO PERMANENTE

Durante l’incontro è emersa la necessità di un impegno congiunto per prevenire e gestire situazioni di crisi aziendali. L’obiettivo condiviso da tutti i partecipanti è la creazione di un coordinamento politico territoriale, un tavolo permanente presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, che coinvolga istituzioni locali, regionali e nazionali, forze sociali, imprenditoriali e tecniche. Questo strumento permetterà di analizzare le crisi, elaborare proposte e mettere in atto interventi mirati per salvaguardare posti di lavoro e attrarre nuovi investimenti. Il Presidente della Provincia, Marco Magrini, ha sottolineato l’importanza di un approccio sistemico che coinvolga tutti gli attori, incluse le istituzioni ministeriali e regionali. «La Provincia si sta già occupando della questione, collaborando con la Regione Lombardia e con il Prefetto per pianificare interventi concreti – ha dichiarato Magrini -. L’obiettivo è rafforzare la resilienza del territorio attraverso una strategia coordinata e condivisa».

SERVE OCCUPABILITÀ

Anche la Camera di Commercio ha offerto un contributo significativo. Mauro Vitiello, il suo Presidente, ha evidenziato che la crisi in atto è di natura strutturale, non congiunturale. «Dobbiamo garantire non solo l’occupazione, ma anche l’”occupabilità” dei lavoratori. Questo significa investire in formazione e orientamento, in particolare per i giovani, con il coinvolgimento di scuole ed enti formativi, mirando ai settori produttivi che potranno garantire uno sviluppo sicuro nei prossimi anni», ha sottolineato Vitiello.

I partecipanti hanno concordato sulla necessità di costruire una strategia condivisa per valorizzare le risorse del territorio, rendendolo sempre più attrattivo per nuovi investimenti e attività produttive. «La sinergia tra istituzioni e parti sociali è fondamentale per individuare soluzioni concrete e sostenibili. Solo un approccio coordinato potrà consentire di affrontare efficacemente le sfide», ha concluso il Prefetto Salvatore Pasquariello al termine della riunione.