Sumirago piange Rosita Missoni: il cordoglio degli ultimi sindaci

La comunità di Sumirago si stringe attorno alla famiglia Missoni per la scomparsa di Rosita Jelmini Missoni, fondatrice della celebre maison Missoni e figura di riferimento per il piccolo comune che ospita la sede principale del marchio. Le sue creazioni e il suo spirito imprenditoriale hanno reso Sumirago un nome conosciuto in tutto il mondo.

Il sindaco attuale, Yvonne Beccegato, ha espresso il dolore dell’intera amministrazione comunale, ricordando Rosita come un’icona dell’imprenditoria e una fonte d’ispirazione: “È stata più di una semplice imprenditrice. La sua passione, il suo talento e la sua determinazione hanno trasformato un’idea in un impero. La sua storia, intrecciata con quella del nostro territorio, è un patrimonio inestimabile che continueremo a custodire e valorizzare. Rosita ha portato alto il nome della nostra comunità, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti.”

Anche l’ex sindaco Mauro Croci ha voluto rendere omaggio alla figura di Rosita Missoni, ricordando il legame speciale che aveva con Sumirago:

“Ogni volta che la incontravo mi diceva quanto fosse felice della scelta di vivere e lavorare a Sumirago. La sua presenza e quella della famiglia Missoni hanno portato lavoro, benessere e fama al nostro territorio. Ora se ne va un altro pezzo di quella straordinaria storia, ma il loro patrimonio rimane per l’intera comunità.”

Rosita Missoni ha rappresentato non solo una pioniera nella moda, ma anche una figura che ha intrecciato la sua visione imprenditoriale con la realtà locale, portando prestigio e opportunità a Sumirago. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità che continuerà a ispirare.