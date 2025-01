Induno Olona ricorda Rosita Missoni, indimenticabile madrina della Festa delle Rose nel 2018

Anche Induno Olona piange la scomparsa di Rosita Missoni, la fondatrice della nota casa di moda scomparsa giovedì 2 gennaio. Il ricordo della signora Missoni è affidato alle parole pubblicate sulla pagina Facebook del Roseto della Pace – lo straordinario roseto inserito nel giardino del Centro polifunzionale di Induno Olona – dove Rosita è stata ospite qualche anno fa come madrina della Festa delle Rose.

«Rosita Missoni fu protagonista di questo evento che celebra la bellezza, l’armonia e l’amore per la natura. La sua grazia, il suo sorriso radioso e la sua profonda sensibilità hanno reso quella giornata indimenticabile. La signora Rosita incarnava i valori di pace e serenità che il nostro roseto rappresenta, e la sua presenza rimarrà per sempre un simbolo di eleganza e dolcezza, così come la rosa che porta il suo nome, creata e dedicatale da Rose Barni».

«Che il profumo delle rose, che tanto amava, possa accompagnarla nel suo viaggio eterno, e che il ricordo della sua luce continui a fiorire nei nostri cuori. Il Roseto della Pace, insieme a Grandi Giardini Italiani e Rose Barni, si stringe con affetto attorno alla famiglia Missoni e a chiunque le abbia voluto bene».

(nella foto tratta dalla pagina Facebook del Roseto della pace, Rosita Missoni alla Festa delle Rose del 2018)