“Nessun buco di bilancio”. L’ex sindaco di Induno Olona Marco Cavallin risponde all’amministrazione Castelli

L’ex sindaco di Induno Olona Marco Cavallin interviene con una lettera sui presunti “buchi di bilancio” lasciati dalla sua amministrazione. «Voci di paese, frasi lasciate cadere durante un’intervista, cose scritte sui social stanno alimentando false notizie che mi vengono riportate dai cittadini – spiega Cavallin – Non è corretto e non è rispettoso verso chi ha amministrato Induno Olona per tanti anni, avendo sempre come obiettivo il bene del nostro paese e dei suoi cittadini. E poi parlano i numeri, i bilanci non sono strumenti adatti alle “fake news”, basta andarli a guardare».

Che Cavallin sia arrabbiato per queste “voci” si capisce fin dall’inizio della lettera: «Adesso la misura è colma – scrive – Amministrare Induno Olona è difficile e impegnativo, passare dalla campagna elettorale al doversi rimboccare le maniche, comporta un bagno di realismo non certo piacevole. Non mi aspettavo certo che chi amministra oggi Induno, capisse subito che forse chi ha amministrato Induno per vent’anni meritava e merita il rispetto di chi ha lavorato duramente per il bene comune in mezzo alle difficoltà che oggi anche a lui si palesano davanti. Capendo anche che molto del discredito diffuso in campagna elettorale, e ripreso e sdoganato anche da chi si presentava a ricoprire cariche pubbliche, era il frutto di storture che qualcuno ha alimentato e va avanti ad alimentare ad arte. Ma certo non mi aspettavo che si cercasse di mascherare queste oggettive difficoltà, peraltro a volte con spiacevole arroganza, inventandosi di sana pianta problemi o criticità inesistenti, o facendo passare situazioni già ampiamente affrontate come da affrontare tout court».

«Ma veniamo ai dati oggettivi che sono disponibile, se messi nuovamente in discussione, a discutere in un confronto pubblico. La mia amministrazione non ha lasciato nessun buco di bilancio anzi ha lasciato a chi è arrivato parecchi soldi freschi, più di 2 milioni di euro, che ad oggi non è nemmeno stato in grado di impegnare. È stato scritto che si è fatto un bilancio di 5 milioni di euro, ma è da un sacco di anni che il bilancio corrente del nostro ente si attesta su quelle cifre, dov’è la novità? Si è scritto che sono stati impegnati 1 milione di euro di investimenti, ma non si è detto che di questi più della metà erano già stati impegnati dalla passata amministrazione (opere pubbliche complementari all’intervento di Solai e Travi, circa 470.000 euro, e opere pubbliche del Distretto del Commercio, circa 100.000 euro). Quindi in dieci mesi di amministrazione non si è fatto praticamente nulla, ma si è fatto il bagno di realismo che era utile».

Cavallin, che una serie di questioni le ha avute sulla scrivania fino a pochi mesi fa, mette in fila i temi: «È necessario concludere i lavori alla palestra comunale, oggetto negli anni passati di numerosi interventi, che oggi permetteranno di fare gli ultimi interventi necessari ed ottenere tutte le conformità necessarie? Si lavori. È necessario iniziare i lavori alla rotatoria Eurospin? Il progetto, l’appalto e i soldi, dopo un iter burocratico accidentato, erano pronti il giorno dopo le elezioni. Chi mastica la materia dice non era possibile farli partire prima per il tempo meteo? Bene, è iniziata la primavera, ci aspettiamo che tra qualche giorno inizino i lavori. È necessario concludere alcuni iter burocratici sui nostri immobili comunali, dopo aver realizzato numerosi interventi manutentivi negli anni passati? Si facciano, senza dire falsità. È necessario semplicemente collegare in rete l’ottimo sistema di videosorveglianza che in vent’anni di investimenti è stato messo in servizio a Induno. Si faccia, senza tante parole. È necessario concludere con un bando l’affidamento delle concessioni prorogate? Si faccia, nella speranza che venga salvaguardata la storia del nostro paese, fatta da tanti indunesi che avevano ed hanno a cuore il nostro paese. È necessario tenere sotto controllo i consumi elettrici del Comune? Si faccia, magari intervenendo per tempo a risolvere banali problemi di impianto e non costringendo a scaldare tutta la scuola di musica, da prima di Natale, con stufette elettriche da bagno che da sole possono essere state la causa di spese folli poi lamentate».

«Insomma – conclude Cavallin – auguro di cuore a chi amministra oggi di lavorare per il bene comune, con la determinazione e il sacrificio di chi ha amministrato nei vent’anni precedenti (anche il sindaco, correttamente, ha riconosciuto in pubblico questo concetto) e spero proprio che finisca un ingiusto e a volte anche patetico tentativo di nascondere la realtà dietro ad una eredità che ha sicuramente degli aspetti su cui era necessario intervenire, ma che non può essere certo la responsabile dell’immobilismo di oggi. So che questa mia lettera scatenerà gli odiatori seriali sui social, oggi stranamente silenti, nonostante ci siano i cestini dei rifiuti ancora stracolmi, ci sia un’ondata di furti nelle nostre case senza precedenti, i lampioni al parcheggio di Olona sono ancora spenti, sbandati dormono ancora regolarmente nella Ex Sap, la caserma dei carabinieri è ancora chiusa, ecc… Ma tanto dovevo per verità. Con grande affetto alla mia cara Induno e con il doveroso rispetto e la comprensione per chi oggi amministra».