Roberto Grassi: “Rosita Missoni imprenditrice straordinaria e ambasciatrice del made in Italy nel mondo”

Anche il presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Rosita Missoni, figura storica dell’imprenditoria varesina e co-fondatrice, insieme al marito Ottavio, del celebre brand Missoni, simbolo del Made in Italy nel mondo.

Con un messaggio di profondo rispetto e ammirazione, Grassi ha voluto sottolineare l’importanza di Rosita Missoni per il territorio e per l’intero panorama industriale italiano: «Tutta Confindustria Varese si stringe intorno alla famiglia Missoni e a tutta l’azienda per la scomparsa di Rosita, una delle più grandi imprenditrici del nostro territorio e della nostra storia industriale, fondatrice, insieme al marito Ottavio, di un brand tra i principali simboli del Made in Italy nel mondo e del saper fare impresa. Rosita è stata un esempio e un’icona di caparbietà, lungimiranza, visione, creatività, estro, organizzazione, attaccamento alle proprie radici. Perdiamo una figura straordinaria della nostra imprenditoria (espressione che su Rosita Missoni si ritaglia alla perfezione), le cui capacità rimarranno un punto di riferimento e motivo di ispirazione per la nostra industria tessile e della moda. E non solo».