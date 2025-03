Imballaggi innovativi e sostenibili, gli esempi di BTicino e Carlsberg

Cresce l’attenzione alla sostenibilità, alla riduzione dei rifiuti e all’innovazione nei materiali, e in provincia di Varese diverse imprese stanno puntando su soluzioni a basso impatto per i propri imballaggi, contribuendo a rendere il territorio più sensibile alle nuove esigenze produttive ed ecologiche.

Tra queste ci sono BTicino e Carlsberg Italia, che hanno raccontato le loro esperienze in occasione dell’incontro di settore organizzato da Confindustria Varese mercoledì 25 marzo.

Meno inchiostri e niente plastica, la ricetta di BTicino

BTicino Spa, azienda di Varese specialista delle infrastrutture elettriche e digitali della casa e capofila del Gruppo Legrand in Italia, sta trasformando i propri processi di imballaggio per ridurre l’impatto ambientale, puntando su materiali riciclabili, minore utilizzo di inchiostri e processi produttivi più efficienti. Nel 2023 l’azienda ha eliminato completamente l’uso della plastica nei propri imballaggi, adottando esclusivamente carta certificata Fsc Mix (un misto di materiali riciclati e legno da foreste certificate) e Aticelca+, garantendo così materiali 100% riciclabili.

«L’innovazione – ha commentato Davide Colombo, packaging manager BTicino Spa – è un elemento imprescindibile e caratterizzante del dna di BTicino. Questa caratteristica, insieme ai temi della sostenibilità, è stata il cardine di una trasformazione che ha impattato significativamente anche il packaging. Riduzione degli impatti ambientali, scelta di materiali ecosostenibili provenienti da filiere certificate ed eliminazione della plastica monouso sono le colonne portanti dei nuovi imballi dei prodotti BTicino».

La tecnologia di spillatura DraughtMaster di Carlsberg Italia

Un altro esempio è rappresentato da Carlsberg Italia, che con il suo birrificio di Induno Olona porta avanti un modello innovativo per il packaging e la distribuzione della birra. L’azienda, quarta nel mercato italiano della birra, ha ottenuto importanti risultati in termini di riduzione dell’impatto ambientale, come spiegato da Maria Grazia Fumagallo, corporate affairs manager Carlsberg Italia Spa.

«All’interno della strategia di sostenibilità del Gruppo Carlsberg – ha illustrato Fumagallo -, una delle nostre ambizioni è quella di raggiungere l’obiettivo di zero rifiuti da imballaggio. Per fare questo, qualità, ricerca e innovazione devono andare di pari passo per fornire soluzioni efficaci. La nostra tecnologia di spillatura DraughtMaster, senza CO₂ aggiunta e con fusti al 50% pet, è la nostra risposta concreta: consente di ridurre le emissioni di CO₂, garantisce una birra dalla qualità eccellente e riduce gli sprechi».

Il sistema DraughtMaster, oggi adottato per il 97% della birra alla spina prodotta da Carlsberg Italia, permette di allungarne la freschezza fino a 31 giorni, riducendo il peso dei fusti del 43% e le relative emissioni di anidride carbonica.