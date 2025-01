Torturato, soffocato e abbandonato sulla superstrada di Malpensa, tre condanne per omicidio

Condanna all’ergastolo per Adil El Hariri, detto Sbardila, il giovane marocchino accusato di aver torturato e picchiato a morte il connazionale Achraf Zai, nei boschi di Pombia, e abbandonato poi lungo la superstrada di Malpensa tra Vanzaghello e Lonate Pozzolo.

“Sbardila”, però, è attualmente latitante, fuggito all’estero.

La condanna è stata pronunciata dalla Corte d’Assise di Novara, competente per territorio.

Il delitto, secondo la ricostruzione dell’accusa accolta dal collegio, era maturato negli ambienti dello spaccio nei boschi della valle del Ticino.

Secondo i giudici “Sbardila” era a capo dello smercio di droga nel “bosco dello spaccio”. Zai era uno spacciatore di basso rango, che era stato accusato dal gruppo di aver rubato una partita di droga e dei soldi derivanti da spaccio, approfittando di un rastrellamento dei boschi dai Carabinieri, nell’aprile del 2022.

Secondo il “pentito” del gruppo di spacciatori, la vittima avrebbe nascosto droga e soldi, per poi tornare sul posto e portarseli via, mettendosi in “proprio”. A questo punto gli altri spacciatori lo avrebbero quindi rapito, torturato e infine ucciso, nonostante in una prima fase si fosse tentato di chiedere un riscatto alla famiglia. Il corpo fu abbandonato lungo la superstrada 336 e venne riconosciuto dopo diverse settimane (la Procura aveva diffuso anche le immagini dei tatuaggi)

La Corte d’Assise di Novara ha condannato a 21 anni anche Ayoub Edderdak (anch’egli fuggito e latitante), e a 20 anni Anass Marzouk, che era il referente della vittima e “capoposto” nei boschi.

Per l’omicidio, indagati per favoreggiamento anche altri due membri del gruppo. Anche loro irreperibili, probabilmente fuggiti all’estero come i loro capi.