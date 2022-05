Uomo senza vita trovato sulla Ss336 a Vanzaghello

Tragico rinvenimento questa mattina, sabato 7 maggio, a Vanzaghello dov’è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. E’ stato notato all’alba (intorno alle 6) dagli automobilisti in viaggio lungo la Ss336 all’altezza di via Francesco Baracca.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate, ma hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Ad intervenire anche il personale dell’automedica.

La Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi del caso con la Scientifica, sta ricostruendo i fatti per capire cosa sia accaduto. Per il momento non è scartata l’ipotesi di omicidio e neppure quella di un incidente causato da un pirata della strada.