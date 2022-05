Ancora da identificare l’uomo trovato morto sulla 336 a Vanzaghello

Sono ancora in corso le indagini per l’identificazione dell’uomo trovato sabato mattina avvolto in un tappeto senza vita e con segni di violenze in una piazzola di sosta lungo la strada statale 336 della Malpensa all’altezza di Vanzaghello, a cavallo fra i confini della città metropolitana di Milano e la provincia di Varese.

A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio.

Secondo gli investigatori resta aperta la pista del regolamento di conti nell’ambiente dello spaccio. Le indagini sono affidate alla questura di Varese, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio. Gli agenti stanno cercando di identificare la vittima dalle impronte digitali. Come già ipotizzato dal medico legale, anche gli specialisti della scientifica hanno rilevato sul corpo diverse fratture alle gambe e al volto oltre a escoriazioni compatibili con bruciature di sigaretta. Il giovane, dopo essere stato picchiato, potrebbe essere stato investito da un’auto. Al vaglio ci sono anche le immagini di tutte le videocamere presenti nella zona.

Sempre al confine fra le province di Varese e Milano, nei boschi della droga di Rescaldina, un mese fa un 24enne originario del Marocco è stato ucciso con un colpo di pistola.