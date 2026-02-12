A Malpensa 150 posti di lavoro, la presentazione sul territorio al “Job Day”

A Malpensa si cercano nuovi operatori, nei più diversi servizi, e scatta il “Job day” sul territorio: sono oltre 150 le opportunità di impiego nel settore aeroportuale che verranno presentate lunedì 17 febbraio in occasione dell’appuntamento specifico dedicato a Malpensa che si terrà a Vanzaghello, pochi chilometri dalle piste. L’iniziativa è pensata per favorire l’incontro diretto tra aziende e persone in cerca di occupazione interessate a lavorare nello scalo lombardo.

L’appuntamento, organizzato da Afol Metropolitana insieme ai Comuni di Vanzaghello e Turbigo, si terrà dalle 9.30 alle 12.30 nella sala consiliare di piazza Pertini 1 a Vanzaghello. Durante la mattinata i partecipanti potranno sostenere brevi colloqui conoscitivi con i recruiter delle imprese coinvolte, oltre a confrontarsi con le agenzie per il lavoro e con gli specialisti della selezione di Afol Metropolitana. Sarà anche l’occasione per ricevere informazioni sulle posizioni aperte e sulle modalità di candidatura.

Le figure ricercate coprono diversi ambiti operativi: dalla ristorazione ai trasporti, dai servizi di check-in alle attività di carico, scarico e smistamento bagagli, fino all’assistenza ai passeggeri con ridotta mobilità. Per molte posizioni è richiesta la patente di guida di categoria B, una buona conoscenza della lingua inglese e competenze adeguate a operare in un contesto internazionale come quello aeroportuale.

Tra le realtà presenti figurano le principali aziende, a partire da Sea Aeroporti di Milano (gestore aeroportuale), My Chef e Starbucks per la ristorazione, il Gruppo Areas, l’operatore di servizi di terra Dnata: le singole aziende illustreranno le proprie esigenze occupazionali e i percorsi di inserimento previsti.

È possibile consultare le offerte e iscriversi all’evento attraverso il sito di Afol Metropolitana, qui.