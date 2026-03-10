Le ragioni del No in piazza a Vanzaghello: domenica 15 marzo l’Anpi, la Cgil e il Partito Democratico saranno presenti con un gazebo informativo per portare le motivazioni per votare No al referendum confermativo delle modifiche costituzionali previsto il prossimo 22 e 23 marzo.

“La legge Nordio-Meloni non migliora in nulla la qualità del servizio della giustizia: non aumenta gli organici, non riduce i tempi del processo, non stabilizza le migliaia di lavoratrici e lavoratori precari

del settore, non aumenta, anzi riduce, le garanzie per le persone”, dicono i promotori.

“Sia la legge Nordio-Meloni, sia l’autonomia differenziata, sia il premierato – le tre controriforme del programma di governo – hanno un solo scopo: concentrare, accentrare e verticalizzare il potere nelle mani dell’esecutivo. Fermare la legge Nordio significa fermare questo disegno che mira a sovvertire la Costituzione e la nostra Repubblica parlamentare”.