Varese News

Archivio

Le ragioni del No in piazza a Vanzaghello

Domenica gazebo informativo di Anpi, Cgil e Partito Democratico

referendum

Le ragioni del No in piazza a Vanzaghello: domenica 15 marzo l’Anpi, la Cgil e il Partito Democratico saranno presenti con un gazebo informativo per portare le motivazioni per votare No al referendum confermativo delle modifiche costituzionali previsto il prossimo 22 e 23 marzo.

“La legge Nordio-Meloni non migliora in nulla la qualità del servizio della giustizia: non aumenta gli organici, non riduce i tempi del processo, non stabilizza le migliaia di lavoratrici e lavoratori precari
del settore, non aumenta, anzi riduce, le garanzie per le persone”, dicono i promotori.

“Sia la legge Nordio-Meloni, sia l’autonomia differenziata, sia il premierato – le tre controriforme del programma di governo – hanno un solo scopo: concentrare, accentrare e verticalizzare il potere nelle mani dell’esecutivo. Fermare la legge Nordio significa fermare questo disegno che mira a sovvertire la Costituzione e la nostra Repubblica parlamentare”.

 

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.