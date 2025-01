Tre passi alla scoperta del pavimento pelvico, l’incontro a Besozzo

L’amministrazione Comunale di Besozzo intende proseguire con momenti di sensibilizzazione e

informazione relativi alla salute in un contesto confortevole e amichevole.

Sabato, 25 gennaio 2025 ore 16.00, presso la Sala letture del Comune di Besozzo, in via Mazzini, 10 il ‘Punto Salute Besozzo’ del mese di gennaio propone un incontro dal titolo: “Tre passi alla scoperta del pavimento pelvico ”, con un’attenzione verso le mamme e le donne in gravidanza.

Le disfunzioni del pavimento pelvico causano patologie di frequente riscontro soprattutto nella popolazione femminile, quali incontinenza, dolori e prolasso, con un impatto negativo sulla qualità di vita. In questa occasione, la Dott.sa Anissa Pozzi , fisioterapista specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico si occuperà di una parte teorica e di una parte pratica con esercizi di percezione della muscolatura.

“Durante l’incontro scopriremo cos’è il pavimento pelvico – interviene la Dott.sa Anissa Pozzi – quali importanti funzioni svolge e come si modifica in gravidanza, durante il parto e nel post parto. Impareremo, inoltre, a riconoscere i sintomi derivanti da una sua disfunzione, come proteggerlo e mantenerlo in salute. Un’occasione per prenderci cura del nostro corpo “.

“Il Punto salute Besozzo vuole diventare un riferimento per la cittadinanza per le varie tematiche che sia le associazioni che il singolo cittadino o professionista, come pure i medici di famiglia, possono proporre ed affrontare ad un tavolo di confronto – commenta l’assessore allo sport e benessere Francesca Pianese – cercando di affrontare tematiche della “salute” sotto vari punti di vista. Si prosegue, infatti, con un’attenzione al femminile, l’approfondimento sul pavimento pelvico, tema affrontato nel mese di giungo già con l’ostetrica Dott.sa Laura Pugliese specializzata in riabilitazione delle disfunzioni del pavimento pelvico e con Antonella Desantis, Insegnante certificata di hatha yoga, per ora affrontare il tema, con la Dott.sa Anissa Pozzi, sotto l’aspetto della fisioterapia”. A seguire un momento conviviale per confrontarsi e scambiare pareri, opinioni o semplici riflessioni.