Turno infrasettimanale contro il Ligorna: esame di maturità per il Varese

Non ci sono tempi morti in questo gennaio per il Girone A di Serie D. Per il Varese, dopo la vittoriosa trasferta di Albenga, il turno infrasettimanale di mercoledì 15 gennaio (attenzione, ore 15) vedrà i biancorossi scendere in campo al “Franco Ossola” contro il Ligorna.

Una sfida di alta classifica per la squadra di mister Roberto Floris, che deve confermarsi dopo le quattro vittorie di fila per continuare a mettere pressione su Bra e Vado, che saranno di fronte nello scontro diretto. Ma per il Varese ci sarà da pensare al Ligorna, storicamente un avversario ostico e che in questi ultimi anni ha saputo regalare diverse brutte giornate ai varesini. I genovesi però non arrivano da un momento particolarmente sereno: nelle ultime cinque hanno vinto solo contro l’Albenga, sono stati sconfitti in casa dal Gozzano e hanno pareggiato con Cairese, Imperia e Vogherese. Attenzione agli attaccanti dei liguri: l’ex Miracoli e Cericola hanno più volte dimostrato di avere un conto aperto con il Varese.

Ad anticipare la gara è Mister Floris: «Purtroppo l’influenza continua a colpirci e anche capitan Vitofrancesco è a letto con la febbre, mentre Lari è tornato solo stamattina. Cercheremo comunque di aggiustarci e trovare il giusto assetto come fatto nell’ultimo periodo. Il Ligorna non arriva da un momento positivo ma forse questo la renderà ancora più difficile. È una squadra forte, ben allenata e l’ultimo pareggio subito al 97’ li renderà ancora più avvelenati. Ai ragazzi però ho detto che durante la stagione si creano occasioni da sfruttare e questa è una di quelle. Purtroppo il calendario non lo decidiamo e bisogna accettarlo, anche se dispiace giocare le prossime due in casa in infrasettimanale, soprattutto per i nostri tifosi. Sappiamo che questa categoria porta via tanto tempo con trasferte lunghe, cercheremo di recuperare le forze al meglio tra uno e l’altra».

In contemporanea – anzi, alle 14.30 – ci sarà lo scontro diretto tra Vado e Bra, ma Floris non vuole distrarsi: «Il risultato migliore per il Varese è che il Varese vinca. Abbiamo un obiettivo, non guardiamo più nessuno. Battere una squadra forte come il Ligorna sarebbe un altro passo avanti. Il momento positivo deve dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Sappiamo che non possiamo vincerle tutte ma ci metteremo tutta la nostra forza per provare a portarne a casa il più possibile e infine tireremo le somme.

La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione.

SERIE D GIRONE A – XXII GIORNATA

Asti – Cairese; Borgaro – Vogherese; Derthona – Chieri; Fossano – Albenga; Lavagnese – Chisola; Oltrepò – NovaRomentin; Saluzzo – Gozzano; Sanremese – Imperia; Vado – Bra; Varese – Ligorna.

CLASSIFICA: Bra 51; Vado 44; Varese 42; NovaRomentin 39; Chisola 37; Ligorna 34; Gozzano 33; Lavagnese 30; Saluzzo 29; Asti, Imperia 28; Sanremese 27; Oltrepò, Derthona 25; Vogherese 23; Cairese 21; Albenga (-1) 19; Borgaro 14; Fossano, Chieri 13.