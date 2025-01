Turno infrasettimanale per Varesina e Castellanzese contro Chievo e Ciliverghe

Mercoledì 29 gennaio il Girone B di Serie D scende in campo per disputare le gare della venticinquesima giornata, corrispondente con il quinto turno infrasettimanale stagionale. Varesina e Castellanzese giocano entrambe alle 14.30. Le Fenici attendono al Varesina Stadium il Chievo Verona, mentre i neroverdi hanno in programma la trasferta sul campo del Ciliverghe.

VARESINA – CHIEVO

La Varesina è attesa da un turno infrasettimanale molto complicato, perché a Venegono arriva il Chievo una delle squadre più in forma del campionato, lontana parente della squadra che perse 5-2 all’andata. Dopo un avvio molto complicato sotto la guida di mister Alessandro Pontarollo, i gialloblù hanno decisamente cambiato marcia a partire dall’ottava giornata quando in panchina è ritornato Riccardo Allegretti, il quale era stato già alla guida dei Mussi Volanti nella scorsa stagione. La squadra del presidente Sergio Pellissier sotto la nuova guida tecnica viaggia con la media di due punti a partita e nelle ultime cinque uscite ha ottenuto altrettante vittorie. I veronesi stanno compiendo una vera e propria rimonta e adesso si trovano ad un solo punto dalla zona playoff e con una vittoria la squadra di Allegretti scavalcherebbe proprio la Varesina. I rossoblù di mister Marco Spilli sono alla ricerca disperata di una scintilla che permetta loro di ritrovare il gusto della vittoria che manca ormai da un mese e mezzo.

CILIVERGHE – CASTELLANZESE

Dopo lo 0-0 carico di rimpianti rimediato nella gara interna contro il Vigasio, la Castellanzese ha subito un’altra occasione per centrare i tre punti. La squadra di mister Corrado Cotta nel turno infrasettimanale è attesa dall’impegno esterno contro il Ciliverghe. La formazione bresciana è attualmente ultima in classifica al pari dell’Arconatese. Alla squadra gialloblu non ha giovato il cambio in panchina avvenuto lo scorso 27 novembre, infatti sotto la guida tecnica di Riccardo Maspero la compagine bresciana ha raccolto appena 3 punti in nove gare, frutto di 3 pareggi e 6 sconfitte. La squadra di Castellanza dovrà cogliere l’occasione per cercare di vendicarsi di quanto accaduto all’andata, perché al “Provasi” si impose proprio il Ciliverghe, allora allenato da mister Paolo Quartuccio. Il risultato fu un clamoroso 0-4, sicuramente viziato dall’espulsione di Robbiati al 40’ del primo tempo.

25° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Desenzano – Sangiuliano City, CILIVERGHE – CASTELLANZESE, Club Milano – Magenta, Crema – Casatese, Caratese – Pro Palazzolo, Ospitaletto – Nuova Sondrio, Sant’Angelo – Breno, VARESINA – CHIEVO, Vigasio – Fanfulla, Pro Sesto – Arconatese.

CLASSIFICA

Ospitaletto 54, Desenzano e Caratese 46, VARESINA e Pro Palazzolo 40, Casatese e Chievo 39, Sant’Angelo 36, Pro Sesto 34, Breno 31, Sangiuliano City e Club Milano 29, Crema 28, CASTELLANZESE 27, Vigasio 24, Magenta 23, Nuova Sondrio e Fanfulla 21, Ciliverghe e Arconatese 17.

LO SPORT A MATERIA – Giovedì 6 febbraio (ore 21) la nuova sede di VareseNews, lo spazio Materia a Sant’Alessandro di Castronno, ospiterà un appuntamento con lo sport. Ospite della serata il giornalista Dario Ceccarelli che presenta il proprio libro “Le ragazze irresistibili”. In sala anche alcune campionesse del territorio. CLICCATE QUI per prenotare il vostro posto (gratuito).