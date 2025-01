Un commando di tre persone fa irruzione in una casa a Gambarogno e picchia il proprietario per rapinarlo

Botte e percosse: una rapina in abitazione a tutti gli effetti con gli assalitori, tre, che scappano e fanno perdere le loro tracce. È successo in Canton Ticino domenica.

La Polizia cantonale comunica che domenica mattina è giunta alla Centrale comune d’allarme (CECAL) la segnalazione di una rapina in territorio di Vairano, frazione del comune di Gambarogno. Stando a una prima ricostruzione, tre uomini, tuttora oggetto di ricerche, si sono introdotti in un’abitazione e hanno sottratto oggetti di valore dopo aver percosso il proprietario. Quest’ultimo ha riportato ferite che hanno necessitato una visita in ospedale.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare gli autori. Eventuali testimoni che avessero notato negli ultimi giorni movimenti sospetti nel comprensorio da parte di almeno tre uomini che non si esprimevano correttamente in italiano sono invitati a contattare la Centrale comune d’allarme (CECAL) allo 0848 25 55 55.