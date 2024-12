Movimenti sospetti in una casa nel Gambarogno: la polizia cantonale arresta un ventisettenne

Un ventisettenne di origine rumena e residente in Italia è stato arrestato dalla Polizia cantonale su disposizione del pubblico ministero con diverse accuse tra cui quella di furto con scasso.

Gli agenti di polizia sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di movimenti sospetti all’interno di un’abitazione nel Gambarogno.

Le ipotesi di reato sono di furto, danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, inosservanza di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l’eventuale responsabilità dell’arrestato in altri furti registrati nelle ultime settimane in Ticino.