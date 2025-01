Un nuovo esterno per il Varese: dallo Spezia arriva Mattia Piccioli

Un nuovo innesto di mercato per il Città di Varese, probabilmente l’ultimo. Nel pomeriggio di martedì 21 gennaio l’esterno mancino Mattia Piccioli si è unito alla squadra biancorossa per il primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di mister Roberto Floris. Nato a La Spezia il 15 febbraio 2005, arriva in prestito proprio dalla squadra della sua città natale, con la quale ha giocato il campionato Primavera 2 nella prima parte di stagione collezionando 12 presenze e 1 gol.

Piccioli sarà l’alternativa per la fascia sinistra in quota under, un tassello che serviva dopo la partenza di Lorenzo Giorgi – e in precedenza di Giorgio Nitri – e all’infortunio di Niccolò Stampi. Si tratta di un esterno capace di spingere e rendersi pericoloso in attacco. Sarà già a disposizione per la gara di sabato 25 gennaio (ore 14.30) a Sanremo.

IL COMUNICATO:

Mattia Piccoli al Varese

Città di Varese comunica di aver tesserato per la stagione 2024-25 il centrocampista esterno, classe 2005, Mattia Piccoli che arriva in prestito dallo Spezia

Il giovane centrocampista si è allenato oggi con la squadra e sarà a disposizione di mister Floris per la gara di sabato a Sanremo.