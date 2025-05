Domenica 4 maggio al Salone Estense di Varese l’opera Cavalleria Rusticana di Mascagni

Gli Amici della Lirica di Varese hanno organizzato l’allestimento integrale del capolavoro verista, in forma semiscenica. La compagnia di canto sarà diretta dal M° Mauro Trombetta

Domenica 4 maggio, alle ore 16,00, il Salone Estense di Varese sarà palcoscenico di una delle più iconiche tra le opere liriche: la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

Gli Amici della Lirica di Varese hanno organizzato l’allestimento integrale del capolavoro verista, in forma semiscenica. Tra gli eleganti affreschi settecenteschi, si consumerà il dramma di passione e tradimenti, ambientato nella campagna siciliana del XIX secolo, basato sull’omonima novella del Verga, a sua volta ispirata ad un fatto di sangue realmente accaduto nella provincia di Catania. Compare Turiddu, pur essendo fidanzato con Santuzza, intrattiene una relazione adulterina con la bella Lola. Santuzza lo scopre e, in preda alla gelosia, nel giorno di Pasqua rivela tutto al marito della rivale, compare Alfio. Per difendere l’onore, i due uomini si sfidano a duello e l’opera si conclude con lo straziante grido di una donna del villaggio, che annuncia chi tra i due duellanti sia stato “ammazzato”.

A Varese tornerà una compagnia di canto ormai consolidata, diretta dal M° Mauro Trombetta, che vedrà il soprano Giorgia Gazzola nei panni di Santuzza, il tenore Danilo Formaggia come Compare Turiddu, Agnese Jurkovska l’affascinante Lola e lo stesso Mauro Trombetta nei panni del rude Alfio. Il contralto Sara Bonini la triste madre di compare Turiddu. Il Coro San Gregorio Magno di Trecate completa il cast vocale, per le imponenti pagine corali, e saranno accompagnati al pianoforte da Anna Bigliardi, affiancata da un violino. Scenografie di Silvia Zanardi.

Una preziosa occasione per ascoltare ed emozionarsi con pagine musicali immortali, come il Regina Coeli e il celebre intermezzo.

Ingresso 25 euro, soci Amici della Lirica 15 euro, gratuito per i giovani fino a 20 anni.