Un nuovo giardino per i 120 anni dell’asilo di Cuvio

Compirà gli anni nel prossimo autunno, l’inaugurazione dell’attuale struttura porta la data 28 ottobre 1905, ma l’asilo infantile Erminia Maggi di Cuvio non mostra per niente i segni dei dodici decenni di vita. Una perenne giovinezza che ha avuto una ulteriore iniezione di energia con la riorganizzazione del giardino in maniera più funzionale e sostenibile, attuata nello scorso autunno. La ristrutturazione è stata possibile grazie alla partecipazione della scuola, ad un bando indetto da Fondazione Asilo Mariuccia, il quale ha dato l’opportunità agli insegnanti di svolgere una formazione sull’outdoor education: una teoria pedagogica che prevede una didattica attiva svolta in ambienti esterni alla scuola, impostata sulle caratteristiche del territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola è collocata.

Oltre all’attività teorica, il bando ha dato la possibilità con la collaborazione della cooperativa Il Bosco Verde, di riqualificare lo spazio esterno della scuola avvicinandosi di più al mondo naturale. Fondazione Asilo Mariuccia e l’associazione Bosco Verde, in particolare hanno contribuito nel scegliere gli interventi da adottare con l’obiettivo di togliere la plastica dall’area esterna e sfruttare al meglio l’interazione con la natura, puntando soprattutto sull’utilizzo del legno e sulla rimozione di tutti gli ostacoli nell’attività di gioco dei bambini.

Le principali innovazioni riguardano il cerchio di ceppi di legno, luogo di ritrovo per i bimbi nel momento del canto e per la lettura degli albi illustrati; le cucine di fango per il gioco con materiale naturale; l’angolo con corde per arrampicarsi e dondolarsi, mentre la vecchia sabbionaia, è stata ripristinata ed è tornata a nuova vita.

Questi importanti cambiamenti offrono nuove opportunità per le attività quotidiane alle insegnanti che punteranno molto sull’utilizzo delle strutture posizionate in modo di facilitare, attraverso il gioco e il contatto diretto con l’ambiente circostante, l’apprendimento ai bambini.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta sabato 18 gennaio alla presenza di numerose autorità tra le quali il sindaco Luciano Maggi e la giunta al completo, Michele Molinari, responsabile dei minori presso la sede fondazione Asilo Mariuccia di Porto Valtravaglia, l’ex-presidente dell’asilo Enzo Benedusi oltre ad un folto gruppo di famiglie intervenute per l’annuale Open-day.

A fare gli onori di casa la coordinatrice Rosa Casale e il presidente Andrea Savini che ricordava come questa istituzione storica, con questo ennesimo rinnovo ha aggiunto un altro importante tassello che gli consente di continuare a mantenersi più che mai viva e all’avanguardia nella formazione dei più piccoli.