Una serata ad Azzate per scoprire il servizio civile

Se hai tra i 18 e i 29 anni e desideri dedicarti a un’esperienza formativa, di crescita personale e di solidarietà, il Servizio Civile Universale potrebbe essere la scelta giusta.

Per sapere cosa significa questa attività il 3 febbraio alle ore 18, presso la Sala “G. Triacca” in Via Volta 26 ad Azzate, si terrà una serata di presentazionededicata a questo programma. Durante l’incontro, organizzato dal Comune di Azzate in collaborazione con la Pro Loco Azzate e la Pubblica Assistenza SOS Valbossa Azzate, verranno fornite tutte le informazioni necessarie per conoscere meglio il Servizio Civile Universale, tra cui: Che cos’è il Servizio Civile Universale? Cosa si fa durante il Servizio Civile? Perché partecipare? Come fare per candidarsi?

L’evento rappresenta un’importante occasione per conoscere i benefici e le opportunità offerte da questa esperienza, che permette di contribuire attivamente alla propria comunità acquisendo al contempo competenze utili per il futuro.

La partecipazione alla serata è gratuita, ma è necessario registrarsi a questo link.