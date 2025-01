Una serata dedicata alla montagna, per la consegna delle borse di studio Matteo Pasquetto

Venerdì 31 gennaio 2025 , alle ore 20.45, allo spazio Varesevive, via San Francesco, 26 a Varese, si svolgerà la cerimonia di consegna delle due Borse di Studio ‘Matteo Pasquetto’ per Aspiranti Guide Alpine, in una serata dal titolo ‘A filo di roccia, di neve e di …mare!’

L’evento si aprirà con la presentazione del libro ‘La cima’ di Andrea Sarchi, alla presenza dell’Autore. Alpinista, primo salitore in invernale del Cerro Torre, in Patagonia, attraverso l’iconica via ‘del compressore’, Sarchi ha scalato le montagne più ambite del pianeta con i massimi alpinisti e ha raccolto le sue imprese nel libro che presenteremo per l’occasione, che non è un resoconto tecnico di avventure inarrivabili ai più, ma una umanissima narrazione di sé, come uomo prima ancora che come alpinista.

Aveva lavorato anche con Matteo Pasquetto in qualità di Istruttore delle Guide Alpine. Personaggio istrionico e versatile, è in procinto di partire per il giro del mondo in barca a vela.

La seconda parte della serata sarà dedicata a Mattia Simonini e a Loris Granaglia, Aspiranti Guide Alpine, vincitori della III Edizione della Borsa di Studio che nasce nel 2022 dalla volontà della Famiglia di Matteo Pasquetto, il 26enne alpinista varesino deceduto sul Monte Bianco il 7 agosto 2020 – di sostenere giovani talenti orientati alla professione della Guida Alpina.

Il percorso per ottenere il titolo è lungo – 5 anni – impegnativo anche economicamente e con la Borsa di Studio si vuole consentire a qualche giovane di potersi concentrare sulla preparazione delle selezioni e degli esami per avvicinarsi alla realizzazione del suo progetto di vita. Sono stati invitati e siamo in attesa di conferma della presenza del sottosegretario allo sport e ai giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi e del Presidente Generale del Club Alpino Italiano. Le Borse di Studio sono rese disponibili grazie al contributo di VIBRAM, Club Alpino Italiano, CAI sezione di Laveno Mombello, Crazy srl e dei tanti sostenitori che donano attraverso il sito del Fondo presso Fondazione Comunitaria del Varesotto.