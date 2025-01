Varese autoritario ad Albenga: i biancorossi vincono 6-0

Il Varese doveva portare a casa tre punti da Albenga e la squadra di mister Floris completa il compito con una larga vittoria per 6-0. Un successo abbondante, anche perché Vitofrancesco e compagni sono riusciti a rendere una trasferta che poteva nascondere insidie in una vittoria comoda. In questo momento il gruppo di ragazzi che forma la squadra ligure non poteva essere un ostacolo difficile per i biancorossi che nel primo tempo, dopo aver sbloccato la gara al 16′, hanno saputo spingere e ritrovare senza grossi problemi la via della rete. Il 4-0 dell’intervallo (doppietta di Romero e gol di Ropolo e Marangon) è il risultato che rispecchia alla perfezione quella che è stata la prima frazione di gioco. Nella ripresa Floris ha sfruttato l’occasione per dare minuti importanti a chi rientrava da lunghi infortuni come D’Iglio e Molinari e anche a chi aveva bisogno di ritrovare il campo come Malinverno e Barzotti, che chiude i conti nel finale andando in rete due volte, prima al 42′ sfruttando la spizzata di Romero e poi al 44′ su bel cross di Ferrieri. Per l’Albenga, a detta dei tifosi, la più larga sconfitta interna della storia.

Quarta vittoria in fila per il Varese che mercoledì (15 gennaio ore 14.30) tornerà al “Franco Ossola” per il turno infrasettimanale. Una sfida dura contro il Ligorna, un avversario storicamente ostico per i biancorossi che però devono continuare a dare continuità ai risultati per proseguire la rincorsa al Bra e al Vado, che saranno di fronte nello scontro diretto a metà settimana.

FISCHIO D’INIZIO

Primo di tre fine settimana in Liguria per il Varese che scende in campo allo stadio “Annibale Riva” per affrontare l’Albenga. La squadra ligure sta passando un momento particolarmente complicato e, dopo non essersi presentato alla gara contro l’Imperia a fine 2024, al prossimo forfait verrà esclusa dal campionato. I biancorossi però non possono fare sconti e devono portare a casa i tre punti per rispondere alla capolista Bra e Vado, vittoriosi nell’anticipo del sabato rispettivamente contro Fossano e NovaRomentin. Qualche problema in casa varesina, con Daqoune e Mikhaylovskiy squalificati e tutti i 2005 fuori: sono ai box Niccolò Stampi (crociato), Paolo De Angelis (problema muscolare), Lorenzo Giorgi e Niccolò Lari (influenza) e così tra i titolari compare il 2006 Pietro Marangon – alla seconda da titolare dopo l’Imperia all’andata -, mentre in panchina l’unica soluzione è Gianluca Foti, direttamente dalla juniores. Nel 3-4-1-2 biancorosso c’è Priola al centro della difesa mentre in avanti Marchisone agisce alle spalle di Banfi e Romero. Giornata soleggiata in Riviera ma sferzata da un vento

PRIMO TEMPO

Inizio di gara a ritmi bassi, che fanno il gioco dell’Albenga che prova qualche lancio ma soprattutto tiene lontano il Varese dalla propria area. I biancorossi non perdono la calma e al 16′, al primo vero affondo, trovano il gol: filtrante di Marchisone per Romero che in diagonale batte Perucca e firma l’1-0. I biancorossi non si fermano e al 19′ raddoppiano, ancora con Romero. Il numero 92 appoggia in rete di testa da pochi passi il 2-0 sfruttando l’appoggio di Vitofrancesco nato da un bel cross di Marchisone. Poco dopo potrebbe arrivare anche il tris ma questa volta Perucca blocca sulla linea di porta il tocco ravvicinato di Bonaccorsi su corner. Il 3-0 arriva al 33′ su azione d’angolo: Vitofrancesco gioca rasoterra per Marchisone che entra in area e mette dentro un pallone basso e forte che Ropolo raccoglie sul secondo palo insaccando. Il Varese non si ferma, gioca bene, continua ad attaccare e al 41′ trova anche il poker. Un gol tutto varesino con Maragon che stacca di testa su corner di Vitofrancesco e la palla che si insacca all’angolino per il 4-0. Il primo tempo termina così con i biancorossi in vantaggio di quattro gol al termine di un dominio assoluto.

SECONDO TEMPO

Riprende senza grande ritmo il secondo tempo, l’Albenga prova a portare qualche timido attacco – Cobuzzi calcia due volte ma prima non crea problemi a Piras e poi non trova la porta – mentre mister Floris sfrutta l’occasione per dare minuti a chi ha giocato meno inserendo prima Molinari e poi Malinverno e D’Iglio. La gara scorre senza grandi sussulti con i padroni di casa che provano quanto meno a tenere alto l’orgoglio e i biancorossi che non si fanno distrarre. Nel finale è il neo entrato Barzotti ad arrotondare il risultato mettendo a segno una doppietta nel giro di tre minuti: al 42′ segna con un bel destro dopo il lancio di D’Iglio e la spizzata di Romero, mentre al 44′ di testa insacca il bel cross da destra di Ferrieri. 6-0 e testa già a turno infrasettimanale, con il Ligorna che sarà ben altro avversario.