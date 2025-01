I voti del Varese: doppiette per Romero e Barzotti, prima gioia per Marangon

ALBENGA – VARESE 0-6 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6,5: Poco lavoro ma nella ripresa viene chiamato in causa e non si fa trovare distratto

BONACCORSI 6,5: In difesa c’è poco lavoro e così si lancia spesso in avanti, senza però trovare il gol

Ferrieri 6,5: Entra bene e firma un bell’assist per Barzotti

PRIOLA 6,5: Gestisce la retroguardia con personalità

ROPOLO 7: Bene in difesa, benissimo davanti dove si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per il suo primo gol stagionale

Molinari 6: Un buon ritorno in partita, anche se si “regala” un’ammonizione

VITOFRANCESCO 6,5: Piedino caldo a servizio dei compagni, che ringraziano e vanno in gol

MARANGON 7: Prestazione convincente e un gol che ricorderà per tutta la vita

VALAGUSSA 6: Ordinaria amministrazione in mezzo al campo

Malinverno 6: Ritrova il campo dopo tanta panchina e si fa trovare pronto

MACCIONI 6: Tartassato dagli avversari, che lo mandano a terra in diverse occasioni. Poco concreto davanti

MARCHISONE 7: Illumina per i compagni con break che spezzano la difesa avversaria e assist che si tramutano in gol

BARZOTTI 7: Chiude la contesa nel finale con una doppietta bella e che gli dà morale dopo qualche settimana di influenza

BANFI 6,5: Cerca il gol a più riprese ma non arriva. Fa niente, arriverà quando conterà di più

D’Iglio 6: Anche per lui un ritorno in campo importante a più di tre mesi dall’infortunio di Broni

ROMERO 7,5: Tanto lavoro per la squadra e due gol all’apparenza facili