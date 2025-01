Floris: “Bravi a renderla facile, ora testa a mercoledì”. Marangon: “Emozione indescrivibile”

ALBENGA – VARESE 0-6 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese):Siamo stati bravi a renderla facile e incanalarla subito sui binari giusti. Cerchiamo di guardare subito avanti perché mercoledì ci aspetta una gara difficile contro una squadra forte. Siamo contenti da aver rivisto in campo D’iglio, Molinari e anche Barzotti che ancora oggi non era al cento per cento a causa dell’influenza. È stata una giornata positiva. Abbiamo tolto Ropolo che ha un piccolo risentimento, abbiamo gestito chi ha bisogno di riposare e chi è in diffida.

FLORIS 2: Sono contento per Romero perché ha fatto una doppietta alla prima da titolare. Anche per Marangon che è un ragazzo di prospettiva che dimostra che il Varese ha giovani importanti. Mercoledì ci sarà lo scontro tra Vado e Bra ma noi pensiamo solo al nostro lavoro, a fare punti e far vedere che siamo maturati. Questi sono i momenti per dare una svolta e questa è l’opportunità per farlo.

PIETRO MARANGON (giocatore Varese): Sicuramente è una grandissima emozione. Sono nato e cresciuto a Varese, ho sempre giocato a Varese e segnare per la squadra della propria città è un’emozione indescrivibile. Ringrazio mister Floris che crede in me, sono momenti di grande apprendimento. Giocare con dei compagni di questo tipo rende la partita molto più semplice. Li ringrazio per gli aiuti che mi danno, anche in settimana. La dedica va a mio padre che è sempre presente agli allenamenti e nelle trasferte più lunghe. Con il Ligorna sarà come tutte le altre partite, la affronteremo come fatto oggi e abbiamo fatto in passato.