Varese in lutto per la scomparsa di Patrizia Contini

Varese è in lutto, insieme ai suoi famigliari, per la prematura scomparsa di Patrizia Contini, venuta a mancare ieri all’ospedale di Circolo.

Madre amorevole di due ragazze, Francesca e Federica, che l’hanno anche resa nonna, e compagna di vita di Stefano Crespi, titolare della notissima concessionaria Volkswagen della città, Patrizia lascia un vuoto profondo in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla.

Il suo sorriso, che le aveva insegnato a combattere aggrappandosi con coraggio alla vita, resterà un ricordo indelebile nel cuore di tutti. Figlia di imprenditori, Patrizia ha saputo unire l’impegno per la sua famiglia a un altrettanto concreto impegno per gli altri, attraverso la sua presenza nella Croce Rossa e il suo costante sostegno alla Fondazione Circolo della Bontà, di cui Stefano è consigliere.

A darne il triste annuncio sono state le figlie Francesca e Federica, il papà Italo, il compagno Stefano con Valentina, la sorella Gabriella con Roberto, e i nipoti Andrea e Giacomo.

Per chi volesse portarle un ultimo saluto, Patrizia si trova presso la Casa funeraria Campo dei Fiori in Via Piave 6 ad Azzate fino a venerdì 10 gennaio nel primo pomeriggio.

