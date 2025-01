Varesina e Castellanzese in cerca di riscatto contro Desenzano e Casatese Merate

Domenica 2 febbraio alle 14.30 il Girone B di Serie D scenderà in campo per le gare valide per la ventiseiesima giornata. Varesina e Castellanzese cercano entrambe il riscatto dopo le sconfitte di mercoledì. I rossoblù aspettano il Desenzano, mentre i neroverdi vanno a far visita alla Casatese Merate.

VARESINA – DESENZANO

La Varesina ha una nuova occasione per rilanciarsi e ritornare a vincere. Per i rossoblù si è appena chiuso un mese di gennaio da dimenticare, perché nelle prime sei partite del 2025 sono arrivate due sconfitte e quattro pareggi. Domenica servirà quindi una prova d’orgoglio per cercare di uscire dal momento difficile. Ma non sarà semplice perché a Venegono Superiore è atteso il Desenzano allenato da mister Marco Gaburro. I gardesani sono attualmente secondi in classifica alle spalle dell’Ospitaletto e continuano a cullare speranze di rimonta, aumentate proprio nel corso del turno infrasettimanale, dato che i biancazzurri hanno rosicchiato tre punti alla capolista. Invece, la squadra di mister Marco Spilli è uscita dalla sconfitta con il Chievo e una buona notizia è stata quella di aver ritrovato i gol di Marco Bertoli, autore di una doppietta. Il bomber ex Virtus CiseranoBergamo è salito a 17 gol e si è ripreso la vetta della classifica marcatori. Nella gara di andata a prevalere era stato il Desenzano grazie al discusso rigore trasformato da Battistini.

CASATESE MERATE – CASTELLANZESE

Dopo la sconfitta pesantissima, in chiave salvezza, nella sfida disputata in casa del Ciliverghe, la Castellanzese è scivolata sull’orlo della zona playout a pari punti con il Vigasio. I neroverdi affronteranno un’altra trasferta, questa volta molto più complicata contro la Casatese Merate. La squadra della provincia di Lecco è una delle più in forma del campionato, infatti la squadra allenata da Giuseppe Commisso non perde da ben sette gare e staziona in zona playoff. A trascinare la formazione biancorossa ci sta pensando il bomber ex Ponte San Pietro Gningue, autore di ben 11 reti. La squadra di casa vanta anche la terza miglior difesa del campionato con 23 gol subiti al pari di Sant’Angelo e Breno. La Castellanzese invece ha concesso ben 36 reti in questa stagione, solo cinque squadre hanno fatto peggio. Nella gara di andata la Castellanzese ottenne i tre punti grazie all’1-0 del “Provasi” con la rete siglata da Chessa. Proprio alla sfida dello scorso 6 ottobre risale l’ultima vittoria interna della squadra di mister Corrado Cotta.