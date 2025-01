Varesina ripresa due volte dal Fanfulla, a Lodi finisce 2-2

La Varesina non sa più vincere perché a Lodi, contro il Fanfulla, è arrivato un altro pareggio che sa di sconfitta. Il risultato è stato sbloccato dagli uomini di mister Marco Spilli al 24’ del primo tempo grazie al gol di Marco Bertoli. Il vantaggio rossoblù è durato appena dieci minuti perché al 34’ i bianconeri hanno trovato il gol dell’1-1 siglato da Giovanni Odalo. La prima frazione di gara si è chiusa con un gol per parte.

La Varesina è ritornata decisa dagli spogliatoi e dopo appena tre giri di lancette Bertoli ha timbrato di nuovo il cartellino e ha riportato avanti la sua squadra. Il vantaggio delle Fenici però è durato ancora poco perché dopo pochi minuti il Guerriero ha trovato per la seconda volta il gol del pareggio, per il definitivo 2-2 con Stefano Mastrototaro. Per i padroni di casa si tratta di un punticino che permette loro di muovere leggermente la classifica nei bassi fondi, la squadra di mister Giuliano Gentilini è salita a quota 21 punti portandosi a più quattro sulle posizioni da retrocessione diretta, occupate da Arconatese e Ciliverghe.

Invece, nei piani alti ha vinto solo la capolista Ospitaletto che ha battuto per 4-2 l’Arconatese e si è portata a +8 dalla coppia di inseguitrici composta da Desenzano e Folgore Caratese che hanno pareggiato rispettivamente contro Breno e Sangiuliano City. La Varesina è al quarto posto con 40 punti in coabitazione con la Pro Palazzolo e la vetta è ormai lontanissima a quattordici lunghezze.