Verso il nuovo PGT, nuovo incontro a Varese

Prosegue il percorso per la redazione del nuovo PGT di Varese. Sabato 1 febbraio il Comune di Varese promuove un incontro rivolto ai professionisti per presentare il lavoro di indagine ed analisi svolto sul territorio varesino, propedeutico alla formazione del documento del nuovo strumento urbanistico. Durante l’evento interverranno i referenti del gruppo di lavoro del Politecnico di Milano e dell’Università dell’Insubria. L’incontro è dalle ore 10 alle 13 in Sala Montanari, in via Dei Bersaglieri 1.

«Grazie al lavoro di indagine e analisi scientifica svolto dal Politecnico e dall’Università dell’Insubria – dice l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati – in questo incontro viene presentato un primo bilancio importante anche per lo studio della qualità ambientale della città, finalizzato a definire il quadro generale della futura programmazione urbanistica».

«Un incontro che consente anzitutto di fare il punto sugli studi e gli elementi conoscitivi elaborati dagli urbanisti e dai tecnici – aggiunge il presidente della Commissione urbanistica Domenico Marasciulo – Elementi che costituiscono la base per alimentare il successivo dibattito pubblico aperto a tutta la città, che consentirà di proseguire il lavoro per la redazione del nuovo strumento urbanistico».

Ad aprire gli interventi saranno il sindaco Davide Galimberti, l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati e la rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria Maria Cristina Pierro. Seguirà la presentazione a cura dell’Università degli Studi dell’Insubria, incentrata sull’analisi degli aspetti demografici ed economici della realtà varesina, e del gruppo di lavoro del Politecnico di Milano, con il focus sulle conoscenze nei diversi ambiti per la costruzione di una città multidimensionale. L’evento è aperto a tutti.

Programma interventi

Saluti istituzionali e introduzione al lavoro di indagine per la stesura dello strumento urbanistico

Sindaco Davide Galimberti e Assessore all’Urbanistica Andrea Civati

Rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria Maria Cristina

Aspetti demografici ed economici della realtà varesina

Relatore: Raffaello Seri, coordinatore gruppo di lavoro, Dipartimento di economia dell’Università Insubria

Il quadro delle conoscenze per la costruzione di una città multidimensionale. Verso il nuovo Piano di Governo del Territorio, a cura del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano:

Dalle cinque città al progetto di piano

Relatori: Andrea Arcidiacono, Laura Pogliani

Geografie di scala vasta. Accessibilità e connessioni di una città cerniera di territori

Relatore: Federico Ghirardelli

L’eredità del PGT vigente e le trasformazioni in corso. Il ‘pianificar facendo’

Relatori: Federico Ghirardelli, Guglielmo Pristeri

Qualità e vulnerabilità ecologico-ambientali

Relatore: Stefano Salata

Dinamiche e impatti del consumo di suolo

Relatore: Silvia Ronchi

Paesaggi e tessuti urbani

Relatori: Gloria Signorini, Beatrice Mosso

Il sistema dei servizi e le geografie del welfare

Relatore: Viviana di Martino

Mobilità urbana e reti di prossimità

Relatore: Ettore Donadoni

Verso il PGT. Temi prioritari del progetto

Relatori: Andrea Arcidiacono, Laura Pogliani

Il Gruppo Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU) del Politecnico di Milano è composto da:

Responsabili scientifici prof. Andrea Arcidiacono e prof. Laura Pogliani

Struttura operativa e di ricerca Coordinamento arch. Viviana di Martino, pian. urb. Federico Ghirardelli

Referenti tematiche ambientali ecosistemiche prof. Silvia Ronchi, prof. Stefano Salata, pian. urb. AndreaBenedini pian. urb. Beatrice Mosso, arch. paes. Gloria Signorini

Referente analisi territoriali e socioeconomiche: prof. Stefano Di Vita, arch. Guglielmo Pristeri

Referente tematiche della mobilità sostenibile prof. Ettore Donadoni

Con Giacomo Balconi, Giovanni Antonio Cappa, Simone Lualdi, Lorenzo Monceri