Camion perde il rimorchio in viale Borri a Varese

Nella mattina del 24 febbraio, intorno alle 9, si è verificato un incidente in via Luigi Borri a Varese, proprio di fronte alla chiesa dei Frati. Un camion, trainante un rimorchio con sezione allungabile, ha perso il collegamento con il rimorchio a causa della rottura dei dispositivi di sicurezza che ne assicuravano il fissaggio.

Fortunatamente, non si sono registrate conseguenze gravi. Un passante, ex vigile urbano in pensione, ha prontamente segnalato l’incidente agli operai impegnati in uno scavo nelle vicinanze. Gli operatori, intervenuti con l’escavatore utilizzato per lo scavo, hanno collaborato per mettere in sicurezza il veicolo.

Durante le operazioni di messa in sicurezza, è stata attivata una viabilità a senso unico alternato per garantire il regolare svolgimento degli interventi. Una ditta specializzata provvederà al ripristino completo della motrice e del semirimorchio.

L’episodio si è concluso senza conseguenze gravi grazie all’intervento tempestivo dei cittadini e degli operatori presenti sul posto.