Con il Circo pazzo per le vie di Azzate a festeggiare il Carnevale

È dedicata al Circo Pazzo la sfilata di Carnevale ad Azzate in programma nel pomeriggio di sabato 8 marzo a partire ddall’Oratorio. Il ritrovo per tutti è alle 13.30 ma il corteo festoso e rumoroso, con palloncini colorati e fischietti per tutti i bambini, partirà alle 14.30 per un giro in paese caratterizzato da “tappe spettacolari” a cura di Skate Planet Azzate e Twirling Buguggiate.

Al rientro in Oratorio i partecipanti troveranno ad accoglierli chiacchiere e pop corn, cioccolata calda e vin brulè offerti da Alpini e commercianti per una merenda in compagnia durante le premiazioni a Mascherina più bella, gruppo più originale, e strumento musicale fai da te più rumoroso oltre allo speciale premio “Simmone lo scimmione” a una delle scuole di Azzate.