Doppio impegno lodigiano per Varesina e Castellanzese

Domenica 9 febbraio alle 14.30 il Girone B di Serie D scenderà in campo per la ventisettesima giornata di campionato. La Varesina è attesa da una complessa trasferta allo stadio “Carlo Chiesa” di Sant’Angelo Lodigiano, mentre la Castellanzese sarà impegnata in un altro delicatissimo scontro salvezza contro il Fanfulla.

SANT’ANGELO – VARESINA

Dopo l’importantissima vittoria contro il Desenzano, la Varesina vuole continuare la risalita e per farlo dovrà superare un esame che si preannuncia molto complicato sul campo del Sant’Angelo. La formazione rossonera allenata da mister Stefano Brognoli sta attraversando un periodo decisamente non ottimale, dopo un girone di andata ben giocato. Infatti, nel girone di ritorno i rossoneri hanno ottenuto una sola vittoria in sette partite e nella scorsa giornata è arrivata una sconfitta nel derby lodigiano disputato in casa del Fanfulla, pertanto la squadra di casa è chiamata ad una reazione per invertire la rotta. Il miglior marcatore della compagine di Lodi è il centrocampista Angelo Panatti che finora ha messo a segno 5 gol, seguito da Gioele Cazzaniga e Scott Arlotti entrambi a quota 4. L’unico precedente tra le due squadre è quello risalente alla partita di andata, quando al Varesina Stadium la partita terminò con il punteggio di 1-1.

CASTELLANZESE – FANFULLA

La squadra di mister Corrado Cotta è attesa da una sfida molto importante in chiave salvezza contro il Fanfulla. Per i neroverdi si tratta di un’occasione molto ghiotta per rilanciarsi in classifica dopo le due pesanti sconfitte consecutive contro Ciliverghe e Casatese Merate e per cercare il successo al “Provasi” che manca addirittura dalla settima giornata. Dall’altra parte arriva una squadra col morale molto alto dopo la vittoria pesantissima ottenuta nel derby contro il Sant’Angelo. Il 2-1 rifilato alla squadra allenata da mister Stefano Brognoli porta la firma indelebile del bomber Giacomo Lucatti arrivato a quota 8 gol in campionato confermandosi il miglior marcatore della sua squadra. Il centravanti bianconero è stato grande protagonista nella gara di andata, quando aveva siglato il gol del vantaggio, poi pareggiato da Castelletto per l’1-1 finale. Quello dello scorso 13 ottobre è stato il terzo incrocio tra le due squadre, i primi due risalgono alla stagione 2017-2018, in Eccellenza, quando il Fanfulla si impose in entrambe le occasioni.