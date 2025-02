Frontale alle Grotte della Valganna, coinvolti anche due ragazzini di 9 e 14 anni

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Induno Olona sulla statale 233 della Valganna. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente all’incirca all’altezza delle Grotte a Induno Olona.

Nello scontro sono rimaste coinvolte cinque persone, delle quali quattro appartenenti ad un unico nucleo familiare. Tra i feriti ci sono anche due minori, un bambino di 9 anni e una ragazzina di 14.

Sono stati attivati diversi mezzi di soccorso, tra cui tre ambulanze base appartenenti alla SOS Cunardo, alla Croce Rossa Italiana di Luino e alla Croce Rossa Italiana di Gavirate, con il supporto dell’auto medica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Varese e i Vigili del Fuoco per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.

Al momento, le condizioni delle persone coinvolte non sono state rese note in dettaglio.

(Seguono aggiornamenti