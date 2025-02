La Bella addormentata è un gioco teatrale per bambini in scena a Busto Arsizio

Domenica 16 febbraio alle ore 17 il Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio ospita il nuovo appuntamento della rassegna di Teatro per ragazzi Primi Applausi a cura dell’Arca di Noe. Per l’occasione andrà in scena lo spettacolo La Bella addormentata? Sì, con il punto di domanda finale, perché questa versione della favola classica, proposta dalla Compagnia Proscenio, è davvero speciale, fatto di pupazzi, attori e, soprattutto, interazione con il pubblico, chiamato a partecipare attivamente.

Già all’ingresso in teatro ogni spettatore riceverà un volantino con le istruzioni sul comportamento da tenere in Teatro. Innanzi tutto si dovrà parlare sottovoce per non disturbare il sonno della protagonista che, da quando è stata ritrovata, sta ancora dormendo e non si sa per quanti anni ancora continuerà a farlo, tutti sono in attesa del famoso Principe che dovrà svegliarla e che potrebbe arrivare da un giorno all’altro.

Un gioco, un grande gioco in grado di coinvolgere tutti: pubblico, attori, sedie e teatro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere al 351 3751758 (whatsapp) oppure arcadinoeteatro@gmail.com.

Ingresso unico a 6 euro.

Il teatro San Giovanni Bosco è in via Bergamo 12 a Busto Arsizio.